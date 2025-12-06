Slušaj vest

Evropske članice NATO-a suočene su sa rokom koji su im SAD postavile da preuzmu veću odgovornost za prikupljanje obaveštajnih podataka i proizvodnju raketa, objavio je Rojters pozivajući se na izvore.

Zvaničnici Pentagona upozorili su ove nedelje delegacije iz nekoliko evropskih zemalja da bi SAD - ako ne ispune rok do 2027. godine - mogle da smanje učešće u određenim odbrambenim aktivnostima NATO-a, kažu izvori.

Izveštaj dolazi u trenutku kada Vašington pokušava da smanji svoje direktno učešće u Evropi.

"Saveznici su prepoznali potrebu da više ulažu u odbranu i prebace teret konvencionalne odbrane sa SAD na Evropu", rekao je za Rojters zvaničnik NATO-a, odbijajući da komentariše rok do 2027. godine.

Drugi evropski zvaničnici opisali su cilj 2027. godine kao nerealan, tvrdeći da bi zamena američke vojne podrške u kratkom roku zahtevala daleko veća ulaganja nego što je trenutno planirano, navode izvori agencije.

Zvaničnici Pentagona su navodno na sastanku naveli da je Vašington i dalje nezadovoljan evropskom potrošnjom na odbranu za koju kažu da nije ispunila očekivanja i da će zahtevati veća ulaganja i napore kako bi se ispunili zahtevi NATO-a i podelio vojni teret sa SAD.

Kao deo šireg vojnog jačanja, evropske članice vojnog bloka predvođenog SAD su se ranije ove godine složile da povećaju svoje izdatke za odbranu na čak pet posto BDP-a do 2035. godine. Plan je usledio nakon pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji je dugo insistirao da evropski saveznici konačno "plate svoj pravedni deo" u NATO-u.

Više evropskih zvaničnika je pozvao na povećanje vojnih izdataka kao odgovor na ono što oni opisuju kao rastuću rusku pretnju. Moskva je odbacila tvrdnju kao besmislicu i osudila ono što naziva "nesmotrenom militarizacijom" Zapada.