Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao telefonom sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o okončanju rata u Ukrajini.

Zelenski je naveo da su u razgovoru učestvovali i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov.

"Obratili smo pažnju na mnoge aspekte i razgovarali smo o ključnim stvarima koje bi mogle da garantuju kraj krvoprolića i otklone pretnju od treće ruske invazije, kao i pretnju da Rusija ne ispuni svoja obećanja, kao što se dešavalo više puta u prošlosti", naveo je Zelenski na Telegramu.

On je naglasio da je Ukrajina odlučna da nastavi "iskrenu saradnju" sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se zaista uspostavio mir.

"Dogovorili smo se o sledećim koracima, formatima za razgovore sa Amerikom. Hvala predsedniku SAD Donaldu Trampu na tako intenzivnom pristupu pregovorima", navodi se u objavi.

Zelenski je dodao da čeka Umerova i generala Hnatova sa detaljnim izveštajem, budući da "ne može o svemu da se razgovara telefonom".

"Moramo detaljno da sarađujemo sa timovima na idejama i predlozima. Naš pristup je da sve mora da funkcioniše, svaka stvar je važna za mir, bezbednost i obnovu", zaključio je ukrajinski lider.

SAD su u novembru predstavile novi plan za okončanje rata u Ukrajini. Dokument se sastojao od 28 tačaka, ali je bio koristan za rusku stranu, u vezi sa čime Ukrajina i SAD već dve nedelje rade na prilagođavanju dokumenta.

U međuvremenu, 2. decembra, Vitkof i Kušner su u Moskvi razgovarali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o već finalizovanom dokumentu.

Nekoliko dana kasnije, ruski predsednik je saopštio da je odbacio neke od američkih mirovnih predloga, a takođe je rekao da dokument sada ima 27 tačaka i da je podeljen u 4 "paketa", dok je Zelenski ranije rekao da je nakon konsultacija između američke i ukrajinske delegacije dokument smanjen na 20 tačaka.

Prema pisanju Njujork tajmsa, jedan od "paketa" se tiče ukrajinskog suvereniteta, naime – ograničenja veličine ukrajinskih oružanih snaga i dometa raketa .

Drugi "paketi" se bave teritorijalnim ustupcima, ekonomskom saradnjom između Sjedinjenih Država i Rusije nakon rata, kao i širim bezbednosnim pitanjima.

Nakon sastanka u Kremlju, nastavljene su konsultacije između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država su nastavljene. Umerov je u petak rekao da su se strane dogovorile o okviru bezbednosnih sporazuma i razgovarale o neophodnim sredstvima odvraćanja kako bi se osigurao trajni mir.