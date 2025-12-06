Slušaj vest

Aerodrom u Viljnusu privremeno je zatvoren pošto su detektovani švercerski baloni sa teritorije Belorusije, saopštio je Nacionalni centar za upravljanje krizama.

"Zbog hibridnog napada koji je izvršila Belorusija a radi bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, putnika i javnosti, vazdušni prostor iznad aerodroma u Viljnusu je ograničen od 18.06 do 21.05. Službe prate i analiziraju kretanje navigacionih oznaka i, ako je moguće, mogu doneti odluku o ranijem otvaranju vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju, prenosi litvanski javni servis LRT.

Putnici čiji su letovi takođe bili pogođeni zabranama ili su otkazani, pozvani su da se obrate direktno svojim avio-kompanijama radi dodatnih informacija i da prate najnovija obaveštenja.

Slični incidenti dešavali su se i prethodnih dana, a u sredu i četvrtak aerodrom u glavnom gradu Litvanije bio je zatvoren tri puta tokom noći.

U poslednjim mesecima, letovi zbog balona iz Belorusije više puta su doveli do smanjenja kapaciteta vazduhoplova, a ponekad i potpune obustave.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Litvanije, ove godine je zabeleženo 599 pokušaja ilegalnog ulaska balona i 197 dronova u vazdušni prostor Litvanije. Ovi napadi su poremetili 320 letova, pogodili 47.000 putnika i doveli do skoro 60 sati zatvaranja aerodroma.