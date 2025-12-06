Slušaj vest

Tragedija se dogodila večeras u zalivu Musura, u delu delte Dunava, kada se prevrnuo čamac sa više putnika, pri čemu su četiri osobe stradale.

Prema dosadašnjim informacijama, 10 ljudi koji su se nalazili na čamcu je spaseno i prebačeni su u službu hitne pomoći u Sulini, prenose rumunski mediji.

Nažalost, za četiri osobe koje su bile uključene u ovu nesreću potvrđena je smrt. U ovom trenutku, potraga je obustavljena jer su svi putnici sa čamca izvučeni iz vode.

"Četiri osobe, nažalost, nije bilo moguće spasiti. Uprkos svim reanimacionim pokušajima, ništa nije moglo da se učini za njih. Tokom noći ćemo nastaviti potragu za troje nestalih, ali ne znam koliko će timovi za potragu biti efikasni u noćnim uslovima. Čini se da nisu imali prsluke za spasavanje. Moguće je da je do problema došlo zbog vremenskih uslova“, izjavio je Nikolae Sicinsči, medicinski direktor Hitne pomoći okruga Tulča.