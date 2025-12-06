Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je danas novinarku CNN Kejtlin Kolin pošto je postavila pitanje o povećanju troškova nove Balske dvorane Bele kuće, nazvavši je "glupom i gadnom".

"Kejtlin Kolin s lažnih vesti Si-En-Ena, uvek glupa i gadna, pitala me je zašto nova Balska dvorana košta više nego što se prvobitno mislilo pre godinu dana.

Rekao sam zato što će biti dvostruko veća, a kvalitet završne obrade i enterijera je podignut na najviši nivo", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth social,.

Američki predsednik je naveo i da je projekat "zapravo ispod budžeta i ispred rasporeda" kao što su i "svi drugi projekti". On je naglasio da se ceo projekat finansira privatnim donacijama, a ne poreskim sredstvima građana.

"Zanimljivo je, a retko se o tome izveštava, da nije korišćen nijedan dolar poreskih obveznika. Projekat je potpuno plaćen privatnim donacijama", naglasio je Tramp.

Foto: Profimedia

Kritikovao je Si-En-En, nazivajući ga "lažnim vestima" i optužujući ga da vodi "korumpiranu operaciju", uz napomenu da je njegova gledanosti toliko niska da Si-En-En više nije relevantan. Donald Tramp je i prethodne nedelje uvredio jednu američku novinarku nakon što mu je postavila pitanje o bezbednosnoj proveri avganistanskih izbeglica.

"Jesi li ti glupa osoba?", upitao je Tramp tokom obraćanja iz svoje rezidencije Mar a Lago na Floridi, preneo je Njujork post.

Tramp je takođe kritikovao i Njujork tajms zbog teksta koji se fokusirao na njegove godine i sve veće znake umora, nazvavši autorku članka "novinarkom drugog reda koja je ružna i iznutra i spolja".

Incident se dogodio tokom razgovora s novinarima na letu, kada je Tramp, odgovarajući na pitanja o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu i nedavno objavljenom imejlu u kojem je Epstin tvrdio da je Tramp "znao za devojke", uputio novinarki komentar: "Tiše, tiše prasice!". Društvo profesionalnih novinara (SPJ) osudilo je ovakve istupe, podsećajućo na Trampovu istoriju korišćenja ponižavajućeg jezika prema novinarkama.