Slušaj vest

Dok se iza kulisa vode razgovori o mirovnom planu koji promoviše Donald Tramp, situacija na ukrajinskom bojištu postaje sve teža.

Ruske snage napreduju na nekoliko frontova, a predsednik Vladimir Putin, ohrabren uspesima na terenu, ne odustaje od svojih maksimalističkih zahteva.

Iako je Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof održao niz onoga što su obe strane nazvale „konstruktivnim“ sastancima sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju, Rusija je prošlog vikenda demonstrirala silu lansiranjem više od 650 dronova i 51 rakete na gradove širom Ukrajine, piše Njujork tajms.

Foto: Shutterstock

Ruska ofanziva se pojačava

Poslednjih nedelja, ruske snage su napredovale na nekoliko frontova . Na ivici su zauzimanja Pokrovska, ključnog logističkog centra u Donjeckoj oblasti, i skoro su opkolile susedni Mirnograd. Takođe se brže kreću u južnom regionu Zaporožja, približavajući se Kupjansku na severoistoku i osvajajući napredak oko Siverska na istoku.

Iako je napredak spor i košta ljudskih života i opreme, njegov tempo se ubrzava. Prema podacima ukrajinske grupe DeepState, moskovske snage su u novembru zauzele 505 kvadratnih kilometara, što je značajno povećanje u odnosu na 267 kvadratnih kilometara u oktobru.

„Rusi zaista imaju prednost“, rekao je Emil Kastehelmi, vojni analitičar finske grupe „Crna ptica“. Prema njegovim rečima, Ukrajina još nije na tački kapitulacije, ali „izgleda dovoljno slabo da Rusi misle da mogu da nametnu zahteve“. Dodaje da budućnost izgleda sumorno za Ukrajinu. „Budućnost izgleda zaista, zaista sumorno za Ukrajinu“, rekao je Kastehelmi. „Ne vidim jasan izlaz“.

Pakao u Pokrovsku

Posle višemesečnog bombardovanja Pokrovska artiljerijom, dronovima i jedriličarskim bombama, ruske snage su uspele da prodru u sam grad. Putinova prerana objava prošle nedelje o potpunom zauzimanju grada, iako je ukrajinska strana to negirala, odražava rusko poverenje. Ukrajinski vojnici na terenu opisuju dramatičnu situaciju.

Foto: Printskrin X

„Stvari su počele da se raspadaju na našoj strani od septembra“, rekao je Igor, ukrajinski pilot drona u tom području. „Linija je jednostavno počela da se urušava od iscrpljenosti.“ On smatra da je trenutni pritisak na mirovni plan „blef“, dodajući da će Rusi, sve dok imaju „sposobnost da nas pritiskaju, nastaviti da nas pritiskaju“.

Situacija u gradu je katastrofalna. Maksim Bakulin iz Nacionalne garde opisuje kako je grad ispunjen „mirisom uglja i baruta koji gore, kao na streljani“. Dok je grad bio „živ“ pre godinu dana, danas su njegove ulice pune tela.

Foto: Ministarstvo odbrane Ukrajine/Printscreen/DeepState

„Tela civila i vojnika su se pomešala, bez načina da se izvade“, dodao je. Analitičari smatraju da je zauzimanje Pokrovska ključno za rusko napredovanje ka utvrđenim gradovima Slavjansku i Kramatorsku.

Rat iscrpljivanja i neizvesna zima

Dok su ukrajinske snage koncentrisane na odbranu Pokrovskog, Rusija je iskoristila priliku na drugim delovima linije fronta. U regionu Zaporožja, ostvarili su značajan napredak, okupiravši skoro 40 procenata ukupne teritorije osvojene u novembru. „Ukrajina je poslala neke rezerve u to područje, što je pomoglo usporavanju napredovanja, ali je i dalje tempo tamo relativno alarmantan“, rekao je analitičar Kastehelmi.

Čini se da je Rusija potpuno posvećena dugoročnom sukobu. „Rusija se obavezala na rat iscrpljivanja, a trenutno pokušavaju da vojno zdrobe Ukrajinu, polako“, kaže Kastehelmi. Dok bi dolazak zime i dominacija dronova, koji su bojno polje pretvorili u „zonu ubijanja“ širine do 25 kilometara, mogli da uspore operacije, Rusija se oslanja na svoju brojčanu nadmoć i spremnost da pretrpi ogromne gubitke.

Posle Pokrovskog, rastu strahovi za susedni Mirnograd, gde ruske snage svakodnevno jurišaju. Oleh, komandant voda u tom području, opisuje neravnomerni odnos snaga. „Ako mi imamo tri čoveka, oni imaju 30“, rekao je. „Količina ljudstva koju imaju je jednostavno nestvarna.“ Pa ipak, uprkos svemu, zaključuje sa dozom prkosa: „Ali nisu očekivali da ćemo se boriti toliko dugo“.