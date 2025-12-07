TURSKA UPOZORILA: Ne mogu postojati dve vojske u Siriji
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je danas da bi, ako američki plan za primirje u Gazi ne bude sproveden u narednu fazu, to predstavljalo "veliki neuspeh" za međunarodnu zajednicu i Vašington.
On je, na marginama foruma u Dohi, dodao da je za razoružavanje Hamasa neophodno formiranje kredibilne palestinske civilne administracije i proverene policije kao i da američki mirovni plan u 28 tačaka za Ukrajinu predstavlja dobru "polaznu osnovu".
"Najpre moramo da vidimo da tehnički komitet Palestinaca preuzima upravljanje Gazom, a zatim da se formira policijska struktura, opet, palestinska, a ne Hamasova", rekao je Fidan, preneo je Rojters.
Fidan je istakao da bi policiju Gaze podržale međunarodne stabilizacione trupe. Turski ministar spoljnih poslova dodao je i da Vašington vrši pritisak na Izrael da prihvati učešće Turske u toj misiji, pri čemu je Ankara spremna da pošalje svoje snage ako bude potrebno.
Fidan je naveo i da je početni američki plan od 28 tačaka za okončanje rata Rusije i Ukrajine samo polazna osnova, te da se sada razvija u novom formatu. Prema njegovim rečima, posredovanje SAD je "na dobrom putu".
"Nadam se samo da niko neće napustiti pregovore i da Amerikanci neće izgubiti strpljenje, jer posrednici ponekad mogu da budu frustrirani ako ne vide dovoljan napredak sa obe strane", rekao je Fidan.
Govoreći o dogovoru iz marta, prema kojem bi sirijske Demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima trebalo da budu integrisane u državne strukture Sirije, Fidan je rekao da signali iz SDF-a pokazuju "da nemaju nameru" da sporazum poštuju. Ankara, koja SDF smatra terorističkom organizacijom, zapretila je vojnom akcijom ukoliko dogovor ne bude ispunjen do kraja godine.
"Mislim da bi trebalo da shvate da komanda mora da bude jedinstvena. Ne mogu da postoje dve vojske u jednoj državi", naglasio je Fidan, dodajući da su u lokalnoj upravi mogući različiti aranžmani.
Gotovo godinu dana nakon pada bivšeg predsednika Sirije Bašara al-Asada, Fidan je ocenio da pojedina pitanja manjinskih prava ostaju otvorena, insistirajući da turska podrška novim vlastima u Damasku nije "blanko ček" za potiskivanje pojedinih grupa.
Naveo je i da Damask preduzima korake ka nacionalnom jedinstvu, ali da su, kako je rekao, izraelske "destabilizacione politike" najveća prepreka.
