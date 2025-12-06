Slušaj vest

Grad Vitlejem odlučio je da posle dve godine pauze postavi i osvetli božićnu jelku i obnovi obeležavanje tog praznika sa svim svečanostima, prenela je danas britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Tokom dve godine rata u Pojasu Gaze, sve javne proslave Božića bile su otkazane u Vitlejemu na okupiranoj Zapadnoj obali, gde hrišćani veruju da je Isus rođen.

Međutim, posle nedavnog primirja, vlasti Vitlejema su odlučile da ove godine vrate svečanosti Božića, a to je i osvetljenje tradicionalne, džinovske božićne jelke ispred crkve Rođenja Hristovog.

"Bile su to dve loše godine tišine. Nema Božića, nema posla", rekao je gradonačelnik Vitlejema Maher Kanati i dodao da stanovnici žive od turizma, a turizam je bio sveden na nulu.

Kurir.rs/Beta

