Evropski čelnici potajno savetuju ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da bude izuzetno oprezan u vezi sa naporima Sjedinjenih Država da postignu mirovni sporazum s Rusijom.

Ključno upozorenje glasi: "Ne pristajte na ruske zahteve bez čvrstih i jasno definisanih bezbednosnih garancija Vašingtona", piše Vol Strit Džurnal.

Prema navodima lista, poruka evropskih lidera odražava rastući oprez u Evropi zbog pregovora koje Vašington vodi mimo njih, ostavljajući ključne evropske saveznike po strani. Dvojica evropskih diplomata upoznatih sa situacijom otkrivaju da je Zelenskom savetovano da insistira na preciznom određivanju američke uloge u bezbednosnim garancijama pre nego što pristane na bilo kakve ruske uslove.

Pozivi na oprez u razgovoru s evropskim liderima

Upozorenje je preneto tokom telefonskog razgovora u kojem su učestvovali francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Sva tri lidera naglasila su da Sjedinjene Države moraju imati primarnu i nedvosmislenu ulogu u garantovanju bezbednosti Ukrajine u eventualnom sporazumu.

U Kijevu, ali i drugim evropskim prestonicama, raste zabrinutost da Vašington nije jasno definisao koje bi korake preduzeo ako Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum i ponovo napadne Ukrajinu. Bela kuća zasad nije odgovorila na upite za komentar.

Igre iza zatvorenih vrata

Najnovija upozorenja predstavljaju još jedan primer nastojanja evropskih država da se uključe u mirovne pregovore koje SAD vode direktno s Kremljom i Kijevom, često bez konsultacija s evropskim partnerima. Prošlog meseca i Evropa i Ukrajina zagovarale su promene u američko-mađarskom mirovnom planu kako bi se ojačala pozicija Kijeva.

Prema diplomatskim izvorima, Makron je tokom razgovora istakao da Vašington mora poslati jasnu poruku: "SAD moraju jasno objasniti kako će zaštititi Ukrajinu pre nego što Kijev pristane na konačne uslove sporazuma."

Francuska strana nije komentarisala ove navode.

Makron je takođe upozorio na mogućnost američke izdaje.

"Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu", rekao je francuski predsednik, dodajući da za Zelenskog postoji "velika opasnost". Pitanje ruskih teritorijalnih zahteva ostaje jedna od najosetljivijih tema u pregovorima.

"Igraju se i s vama i s nama"

Nemački kancelar Merc poručio je Zelenskom da narednih dana bude "veoma oprezan".

"Igraju se i s vama i s nama", rekao je on, aludirajući na dvojicu američkih pregovarača, nekretninskog magnata Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

Potraga za čvrstim garancijama

Pitanje američkih garancija opterećuje zapadne napore tokom cele godine. Tenzije su navodno eskalirale još u februaru u Ovalnom kabinetu, kada je Zelenskovo insistiranje na sigurnosnim garancijama navodno razljutilo predsednika Trampa. Ukrajina je više puta poručila da joj je, umesto članstva u NATO-u, potrebna jasna i direktna zaštita SAD i Evrope kao sredstvo odvraćanja od budućih ruskih napada.