U Brentfordu kanadskom gradu blizu Njagarinih vodopada, jedan meštanin nezadovoljan zbog božićnih uličnih i suviše svetlih dekoracija, postavio je natpis "Deda mraz ne postoji", a to je uznemirilo građane i decu do te mere da je morala policija da interveniše, preneo je danas RTL.

Čarolija Božića u Brentfordu ima svoje granice, svuda je sneg i dekoracije za praznike su postavljene sa svetlećim ukrasima skoro na svakoj kući, igračke sa likom Deda mraza u domovima ili u dvorištima, kočije Deda mraza u raznim veličinama.

Međutim, takav ambijent nije za svačiji ukus. Na uglu jedne ulice, deca su počela da plaču dok su im roditelji stavljali ruke preko očiju da ne bi videla natpis - "Deda mraz ne postoji. Deda mraz su vaši roditelji i porodica koja vam kupuje poklone".

Taj natpis je prekrivao gotovo celu kuću jednog meštanina koji nije želeo da postavi tradicionalne ukrase.

Policija je pozvana na lice mesta i posle "pregovora" sa vlasnikom kuće, natpis je uklonjen.

Pošto u Kanadi nije nezakonito ne verovati u Deda mraza, meštanin nije dobio kaznu, ali su neke porodice ipak odlučile da podnesu žalbu protiv njega u policijskoj stanici.

Ta priča je odjeknula u celoj Kanadi, čak su reagovali univerzitetski profesori i pravnici pitajući se - Da li se zaista remeti javni red i mir ako neko u javnosti otvoreno kaže da Deda mraz ne postoji? U Ontariju je 2012. godine jedan muškarac priveden, jer je usred parade za decu povodom Božića na ulici rekao da debeli gospodin sa crvenim ogrtačem - ne postoji.

Jedan stanovnik Toronta je 1979. godine dobio kaznu od 50 kanadskih dolara jer je to isto rekao u jednom tržnom centru za vreme božićne kupovine, dodao je RTL.