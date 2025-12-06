Slušaj vest

Zastupnik Demokratske partije u Predstavničkom domu američkog Kongresa, Šri Tanedar, najavio je da planira da podnese inicijativu za opoziv američkog ministra rata Pita Hegseta.

Inicijativa se fokusira na dva skandala koja trenutno potresaju Pentagon: novi izveštaj o "Signalgejtu", aferi u vezi sa curenjem poverljivih informacija na nezaštićenom četu, kao i optužbe za napad na preživele osobe na venecuelanskom brodu koji je navodno prevozio drogu.

Međutim, Tanedar bi mogao imati poteškoća da dobije podršku za svoj predlog čak i unutar sopstvene stranke. Lider demokrata u Predstavničkom domu, Hakim Džefriz, već je odbacio izvodljivost pokušaja opoziva Hegseta.

Tanedar će u četvrtak ujutru predstaviti inicijativu tokom skupa na železničkoj stanici Union u Vašingtonu, saopštila je njegova kancelarija u saopštenju za medije.

Foto: Alex Brandon/AP

Članci o opozivu optuživaće Hegseta za "ubistvo i zaveru za ubistvo, kao i za nepažljivo i nezakonito rukovanje poverljivim informacijama", navodi se u saopštenju.

Na pitanje o mogućnosti opoziva Hegseta, Džefriz je u ponedeljak tokom konferencije za medije tu ideju odbacio.

"Republikanci nikada neće dozvoliti da se inicijativa za opoziv iznese pred Predstavničkim domom, i mi to znamo. Donald Tramp im to neće dozvoliti", rekao je.

Ove godine opoziv je bio izvor značajnih unutrašnjih podela među demokratama. Biračko telo stranke snažno gura u tom smeru, ali zakonodavci smatraju da je manevar proceduralno beznadežan i politički rizičan.

"Dok oni pokušavaju da osvoje poene kod svoje baze kako bi se zaštitili od političkih protivnika, ministar Hegset nastaviće da štiti domovinu.

Foto: Shutterstock

Ovo je samo još jedna farsa u pokušaju da se američka javnost odvrati od velikih uspeha koje smo postigli ovde u Ministarstvu rata", rekao je portparol Pentagona, Kingsli Vilson, pozivajući se na novo ime ovog ministarstva.

Demokrate u Predstavničkom domu i pomoćnici stranačkog rukovodstva koji su razgovarali sa Aksiosom uglavnom su odbacili ovaj potez.

Spoljne organizacije će verovatno podržati inicijativu, predvideo je jedan stariji zakonodavac, ali je naglasio da će "morati to da sprovede neko kome ljudi veruju" ako proces treba da bude stvaran.

"Radi to zbog medija i dobiće njihovu pažnju", rekao je o potezu demokratskog zastupnika.

Tanedar je u prošlosti bio oštro kritikovan od svojih kolega zbog svojih ponovljenih pokušaja da opozove Donalda Trampa.