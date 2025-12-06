Kako će odgovoriti Izrael

Palestinska militantna grupa Hamas spremna je da preda oružje Palestinskoj upravi koja upravlja Gazom pod uslovom da Izrael prestane s okupacijom te enklave, dodajući da prihvata raspoređivanje snaga Ujedinjenih nacija u Gazi sa zadatkom nadgledanja granica.

Lider Hamasa za Gazu i glavni pregovarač Halil al Haja naglasio je da su oružje i borba Hamasa povezani sa postojanjem izraelske okupacije i agresije, preneo je Figaro.

"Ako okupacija prestane, oružje će biti prebačeno pod vlast palestinske države", rekao je Al Haja, dodajući da misli na suverenu i nezavisnu Palestinu.

Al Haja je takođe potvrdio da Hamas prihvata raspored snaga Ujedinjenih nacija u ulozi razdvajajućih snaga koje bi bile zadužene za nadgledanje granica i poštovanje primirja u Gazi, čime je, navodi Figaro, odbio predlog raspoređivanja međunarodnih snaga koje bi imale zadatak da demilitarizuju region.

Katar i Egipat kao posrednici i garanti primirja u Gazi, pozvali su na povlačenje izraelskih trupa sa palestinske teritorije i brzo raspoređivanje međunarodnih snaga za stabilizaciju kako bi se učvrstilo primirje.

Ove mere predviđene su u drugoj fazi plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, koji je započeo napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.