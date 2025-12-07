Slušaj vest

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a sedam je povređeno u eksploziji koja se dogodila danas ispred lokalne policijske stanice u zapadnoj meksičkom državi Mičoakan, saopštili su lokalni i savezni bezbednosni zvaničnici.

Komandant zajedničke policije za tu oblast Hektor Zepeda rekao je da su u eksploziji poginula dva policajca, a povređeno je više civila.

"S ovom operacijom (savezne vlade) došlo je mnogo marinskih trupa. Prekinuli smo patrole jer je operacija u toku", rekao je on.

Neki od povređenih pronađeni su daleko od mesta eksplozije, koja je takođe oštetila obližnje zgrade, prenosi Asošiejted pres.

Do incidenta je došlo u trenutku dok savezna vlada pojačava bezbednosne aktivnosti u toj oblasti, šaljući dodatne trupe nakon dva nedavna ubistva visokih zvaničnika. Zajednička policija, koja patrolira različitim ruralnim zajednicama, ostatak je civilnih borbenih snaga koje su pre više od deset godina uzele oružje da brane zajednice od narko kartela, a zatim su formalizovane od strane države.

Foto: EPA / Luis Torres

Opština Koahujana se nalazi blizu pacifičke obale u zapadnom Mičoakanu, na granici sa državom Kolima, koja je uporište moćnog kartela Halisko Nju Dženerejšn.

Guverner Mičoakana Alfredo Ramírez Bedolja u trenutku eksplozije bio je u Meksiko Sitiju s meksičkom predsednicom Klaudijom Šejnbaum povodom sedme godišnjice dolaska na vlast njihove stranke Morena. Ramirez Bedolja i Šejnbaum kritikovani su zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Mičoakanu, gde brojni narko karteli ratuju za kontrolu teritorije, terorišući lokalno stanovništvo. Mičoakan je ključni uvoznik hemijskih prekursora za sintetičke droge.

U poslednja dva meseca, meksičke vlasti su u ovoj državi zaplenile 17 laboratorija za proizvodnju droga.

Država takođe proizvodi avokado koji se izvozi u SAD, a i veliki je proizvođač limuna, sektora koje karteli godinama eksploatišu. Prošlog meseca, Šejnbaum je poslala 2.000 vojnika u Mičoakan, pored već prisutnih 4.300 stalnih i 4.000 vojnika u susednim državama, nakon ubistava istaknutog predstavnika proizvođača limuna i popularnog gradonačelnika koji je bio na čelu borbe protiv kartela.