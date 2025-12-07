Slušaj vest

Šef Pentagona Pit Hegset izjavio je da administracija predsednika Donalda Trampa pokrenuće obnovu nuklearne trijade i povratak testiranjima nuklearnog oružja „na ravnopravnoj osnovi sa drugim državama“.

On je istakao da je reč o doslednoj primeni ranijeg Trampovog naloga.Ujedno je naglasio i da SAD neće dozvoliti rivalima da u Zapadnom poluloptu raspoređuju snage ili oružje koje bi moglo ugroziti bezbednost Amerike. „Odbacujemo mogućnost postavljanja pretnji u našem poluloptu“, poručio je.

Takođe je poručio i da Sjedinjene Države „više neće trpeti da im saveznici žive na njihov račun, poručivši da će Vašington insistirati na pravednijoj podeli tereta u vojnim savezima.

„Nećemo više da nosimo druge na svojim leđima“, rekao je Hegset na Forumu Ronalda Regana o nacionalnoj odbrani.

Pit Hegset Foto: Alex Brandon/AP

Ministar odbrane predstavio je doktrinu „fleksibilnog realizma“, uz tvrdnju da će se SAD boriti samo za ciljeve direktno povezane sa bezbednošću, slobodom i prosperitetom američkih građana.

„Nećemo se više baviti izgradnjom demokratija, invazijama i neobjašnjivim ratovima“, rekao je.

Hegset je dodao da „nijedna zemlja ne bi trebalo da sumnja“ u spremnost predsednika Trampa da upotrebi silu radi zaštite nacionalnih interesa. „Preduzeće odlučne vojne mere kad god to bude neophodno“, naglasio je.

Govoreći o Ukrajini, Hegset je naveo da SAD „neumorno rade“ na političkom rešenju krize i da je Tramp, „za manje od godinu dana“, omogućio više mirovnih dogovora, uključujući dogovor o pojasu Gaze.

Ujedno je kritikovao bivšu administraciju Džoa Bajdena, tvrdeći da je „bila više zabrinuta za ukrajinske nego za sopstvene granice“ i da će sada „bezbednost granica“ imati apsolutni prioritet