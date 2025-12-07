ŽESTOKO BOMBARDOVANJE UKRAJINE, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Padaju "kinžali" i "šahedi", građanima izdato UPOZORENJE: "Ne delite snimke i fotografije napada" (VIDEO)
Eksplozije i prekidi u snabdevanju strujom zabeleženi su u Kremenčukunakon što je Rusijatokom noći pokrenula baražni napad raketama i dronovima na centralnu Ukrajinu, saopštili su zvaničnici.
Ruske snage izvele su veliki napad na centralni ukrajinski grad Kremenčuk u noći između 6. i 7. decembra.
Baraž raketa i dronova
Eksplozije su se čule u gradu oko 1:30 časova po lokalnom vremenu, prema izveštajima grupa za praćenje, dok je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozoravalo na talas nadolazećih raketa i dronova.
Prema navodima, ka gradu je lansirano nekoliko hipersoničnih raketa "kinžal", kao i na desetine ruskih dronova.
Prekidi u snabdevanju strujom, vodom i grejanjem
Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Maljecki saopštio je da je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom, vodom i grejanjem u delovima grada, a ekipe su na terenu kako bi obnovile rad kritičnih sistema.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o punom obimu štete. Maljecki je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i da ne dele fotografije i video-snimke posledica napada.
Uzletanje ruskih MiG-31K i uzbuna širom Ukrajine
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izdalo je vazdušnu uzbunu na teritoriji cele zemlje nakon što su ruski avioni MiG-31K, sposobni za lansiranje hipersoničnih raketa, poleteli.
Kremenčuk se nalazi na obali reke Dnjepar u Poltavskoj oblasti i pre rata je imao oko 215.000 stanovnika. Grad se nalazi oko 250 kilometara jugoistočno od prestonice Kijeva.
Eksplozije i u Fastivu
Tokom napada eksplozije su se čule i u gradu Fastivu u Kijevskoj oblasti, samo dan nakon što je Rusija izvela masovni raketni napad i udar dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijevsku oblast, ciljajući energetsku infrastrukturu Ukrajine.
Glavna železnička stanica u Fastivu pogođena je u napadu 5. decembra, koji je predsednik Volodimir Zelenski opisao kao "vojno besmislen".
Ima ranjenih u prethodnim napadima
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko saopštio je da je osam osoba povređeno u napadu 5. decembra, u napadima na Kijevsku, Lavovsku i Dnjepropetrovsku oblast.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)