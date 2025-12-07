Slušaj vest

Eksplozije i prekidi u snabdevanju strujom zabeleženi su u Kremenčukunakon što je Rusijatokom noći pokrenula baražni napad raketama i dronovima na centralnu Ukrajinu, saopštili su zvaničnici.

Ruske snage izvele su veliki napad na centralni ukrajinski grad Kremenčuk u noći između 6. i 7. decembra.

Baraž raketa i dronova

Eksplozije su se čule u gradu oko 1:30 časova po lokalnom vremenu, prema izveštajima grupa za praćenje, dok je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozoravalo na talas nadolazećih raketa i dronova.

Prema navodima, ka gradu je lansirano nekoliko hipersoničnih raketa "kinžal", kao i na desetine ruskih dronova.

Prekidi u snabdevanju strujom, vodom i grejanjem

Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Maljecki saopštio je da je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom, vodom i grejanjem u delovima grada, a ekipe su na terenu kako bi obnovile rad kritičnih sistema.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o punom obimu štete. Maljecki je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i da ne dele fotografije i video-snimke posledica napada.

Uzletanje ruskih MiG-31K i uzbuna širom Ukrajine

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izdalo je vazdušnu uzbunu na teritoriji cele zemlje nakon što su ruski avioni MiG-31K, sposobni za lansiranje hipersoničnih raketa, poleteli.

Kremenčuk se nalazi na obali reke Dnjepar u Poltavskoj oblasti i pre rata je imao oko 215.000 stanovnika. Grad se nalazi oko 250 kilometara jugoistočno od prestonice Kijeva.

Eksplozije i u Fastivu

Tokom napada eksplozije su se čule i u gradu Fastivu u Kijevskoj oblasti, samo dan nakon što je Rusija izvela masovni raketni napad i udar dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijevsku oblast, ciljajući energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Glavna železnička stanica u Fastivu pogođena je u napadu 5. decembra, koji je predsednik Volodimir Zelenski opisao kao "vojno besmislen".

Ima ranjenih u prethodnim napadima