Ukrajinaneće prihvatiti nijedan mirovni sporazum koji bi podrazumevao predaju teritorija, izjavio je vrhovni komandant ukrajinske vojske, general Oleksandr Sirski.

On je rekao da bi za Kijev bilo "neprihvatljivo" da se odrekne teritorija u bilo kakvom dogovoru sa Rusijom, upozorivši da Moskva koristi diplomatske razgovore kao "paravan" za zauzimanje novih oblasti silom.

Pravedan mir samo uz prekid vatre

Govoreći za Skaj njuz sa nepoznate lokacije na istoku Ukrajine, 5. decembra, preko prevodioca, Sirski je rekao da "pravedan mir" može da počne samo prekidom vatre duž trenutne linije kontakta, a potom pregovorima.

- Naša glavna misija je da branimo našu zemlju, našu državu i naše stanovništvo - rekao je on.

- Naravno, za nas je neprihvatljivo da se jednostavno odreknemo teritorije. Šta to uopšte znači, predati našu zemlju? Upravo zato se i borimo, da ne bismo predali našu teritoriju - rekao je Sirski.

Masovna upotreba dronova na frontu

Prema Sirskom, ruske snage svakodnevno lansiraju između 4.000 i 5.000 jurišnih dronova samoubica duž linije fronta, kao i 1.500 do 2.000 dronova koji izbacuju bombe. On je naveo da ukrajinske jedinice pariraju tim brojkama, a na nekim delovima fronta ih i premašuju.

- Kada je reč o dronovima, postoji približan paritet. Trenutno raspoređujemo nešto više FPV dronova nego Rusi - naglasio je Sirski.

Rusija nastavlja ofanzive uprkos pričama o miru

Komandant je optužio Rusiju da nastavlja napade duž cele linije fronta uprkos javnim signalima o zainteresovanosti za mir.

- Neprijatelj nastavlja svoju ofanzivu, koristeći ove mirovne pregovore kao paravan - rekao je Sirski.

- Nema pauza, nema zastoja u njihovim operacijama. Oni nastavljaju da guraju svoje trupe napred kako bi zauzeli što više naše teritorije pod okriljem pregovora - rekao je on.

Teške borbe i veliki gubici

Sirski je opisao teške borbe u oblastima Pokrovsk, Kupjansk, Liman i Huljajpolje, navodeći da Rusija raspoređuje više od 710.000 vojnika i da trpi gubitke od "oko 1.000 do 1.100 vojnika dnevno, poginulih ili ranjenih, pri čemu je većina poginula".

Naveo je i da ukrajinske snage zadržavaju položaje u severnom delu Pokrovska.

Zavisnost od zapadne vojne pomoći

Sposobnost Ukrajine da nastavi borbe u velikoj meri zavisi od nastavka međunarodne vojne podrške. Upitan o mogućnosti promene politike SAD, Sirski je rekao:

- Nadamo se da će nastaviti da pružaju punu podršku, ali takođe se nadamo da će naši evropski partneri i saveznici, ako bude potrebno, biti spremni da obezbede sve što je potrebno, jer sada ne branimo samo za sebe, već celu Evropu - dodao je on.

Bez Ukrajine, upozorio je, "drugi će biti prinuđeni da se bore u Evropi".

Nastavak udara duboko na ruskoj teritoriji

Sirski je rekao da će Ukrajina nastaviti da napada rusku logistiku, industriju i naftnu infrastrukturu dronovima dugog dometa kako bi oslabila ratne napore Moskve. Naglasio je da ukrajinski vojnici ostaju posvećeni uprkos iscrpljenosti.

- Mi smo jednostavno prinuđeni da vodimo ovaj rat, štiteći naš narod, naše gradove i mesta, i našu zemlju - rekao je on.