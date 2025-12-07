Slušaj vest

Snažan zemljotres jačine 7 stepeni Rihterove skale pogodio je udaljeno područje u blizini granice između američke savezne države Aljaskei kanadske teritorije Jukonu subotu. Nije izdato upozorenje na cunami, a zvaničnici su saopštili da za sada nema izveštaja o šteti ili povređenima.

Epicentar u zabačenoj oblasti

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da se zemljotres dogodio oko 230 milja (370 kilometara) severozapadno od Džunoa na Aljasci i 155 milja (250 kilometara) zapadno od Vajtorsa u Jukonu.

Osetio se i u Vajtorsu

U Vajtorsu je narednica Kraljevske kanadske konjičke policije, Kalista Maklaud, rekla da je policijska stanica primila dva poziva na broj za hitne slučajeve 911 zbog zemljotresa.

- Definitivno se osetio. Mnogo ljudi se javlja na društvenim mrežama, ljudi su ga osetili - rekla je ona.

Manja materijalna šteta, bez rušenja objekata

Seizmološkinja Alison Berd iz kanadske službe za prirodne resurse izjavila je da je deo Jukona koji je najviše pogođen planinsko područje sa malim brojem stanovnika.

- Uglavnom su ljudi prijavljivali da su predmeti padali sa polica i sa zidova. Ne deluje da smo videli nešto u vezi sa strukturnim oštećenjima - rekla je Berd.

Najbliža kanadska zajednica epicentru je Hejns Džankšn, udaljena oko 80 milja (130 kilometara), koja je prema podacima Zavoda za statistiku Jukona 2022. godine imala 1.018 stanovnika.

Zemljotres osetio i Jakutat