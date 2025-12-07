Slušaj vest

Najmanje 25 osoba, među kojima je i četvoro stranih turista, poginulo je u katastrofalnom požaru koji je u noći između subote i nedelje progutao noćni klub u Goi, popularnoj turističkoj regiji na zapadnoj obali Indije.

Povređeno je još sedam osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Tragedija se dogodila u selu Arpora, a sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce, piše CNN.

Prema informacijama policije, veruje se da je među poginulima 14 članova osoblja kluba. Nacionalnosti stradalih turista još nisu zvanično potvrđene.

Povređeni su prevezeni na Medicinski fakultet i bolnicu Goa, a jedna osoba je zadobila opekotine na 60 odsto tela. Neke od žrtava podlegle su teškim opekotinama, dok su se druge ugušile od dima.

Goa, mala država poznata po svojim plažama i portugalskoj baštini, svake godine privlači stotine hiljada stranih turista.

Reakcije zvaničnika



- Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi - poručio je glavni ministar države Pramod Savant.

Ministar zdravlja Goe, Višvadžit Rane, potvrdio je da povređeni primaju "najbolju moguću medicinsku pomoć" i da timovi rade celu noć.

- U ovom trenutku duboke tuge, čvrsto stojimo uz pogođene porodice - dodao je Rane.

Indijski premijer Narendra Modiobećao je da će njegov kabinet ponuditi odštetu do 200.000 rupija (oko 2.200 dolara) porodicama poginulih i 50.000 rupija (oko 556 dolara) povređenima.

- Moje su misli sa svima koji su izgubili svoje voljene. Neka se povređeni što pre oporave - rekao je.

Istraga je u toku, klub navodno radio bez dozvole



Savant je naredio istragu kako bi se "ispitao tačan uzrok požara i jesu li poštovane protivpožarne norme i građevinski propisi".

Prvi izveštaji sugerišu da objekat nije imao sve potrebne dozvole i da je prekršio protivpožarne propise.

To je potvrdio i direktor Vatrogasne i hitne službe Nitin Raiker.