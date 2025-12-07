Slušaj vest

 U ovom trenutku nije jasno definisano šta se tačno dogodilo, ali zna se da su ekipe hitnih službi primile poziv nešto iza 8 časova.

Na snimcima koji kruže mrežama vidi se da je kod garaže Terminala 3 raspoređeno više naoružanih policijskih jedinica, kao i vatrogasne službe i ekipe Hitne pomoći.

Podsetimo, služba hitne pomoći Londona saopštila je da je oko 8.40 na aerodromu proglašen "značajan incident".

"Došlo je do punog raspoređivanja resursa i hitna pomoć tretira situaciju kao i dalje aktivnu", navodi se.

Aerodrom Hitrou u Londonu Foto: hoto/Joanna Chan, Jonathan Brady/PA via AP), hoto/Kin Cheung)

Portparol londonske vatrogasne brigade rekao je: "Pozvani smo u 8.14 danas da pomognemo kolegama iz hitnih službi u incidentu u blizini Terminala 3 na aerodromu Hitrou. Vatrogasci su i dalje na licu mesta."

Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice, uz neka kašnjenja na linijama Elizabet i Pikadili.

(Kurir.rs/Telegraf)

