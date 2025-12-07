UZBUNA NA JEDNOM OD NAJVEĆIH AERODROMA U EVROPI: Policajci naoružani do zuba jurišaju po terminalima, veliki incident u Londonu (VIDEO)
U ovom trenutku nije jasno definisano šta se tačno dogodilo, ali zna se da su ekipe hitnih službi primile poziv nešto iza 8 časova.
Na snimcima koji kruže mrežama vidi se da je kod garaže Terminala 3 raspoređeno više naoružanih policijskih jedinica, kao i vatrogasne službe i ekipe Hitne pomoći.
Podsetimo, služba hitne pomoći Londona saopštila je da je oko 8.40 na aerodromu proglašen "značajan incident".
"Došlo je do punog raspoređivanja resursa i hitna pomoć tretira situaciju kao i dalje aktivnu", navodi se.
Portparol londonske vatrogasne brigade rekao je: "Pozvani smo u 8.14 danas da pomognemo kolegama iz hitnih službi u incidentu u blizini Terminala 3 na aerodromu Hitrou. Vatrogasci su i dalje na licu mesta."
Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice, uz neka kašnjenja na linijama Elizabet i Pikadili.
