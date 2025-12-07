Slušaj vest

Naoružani policajci su u nedelju ujutru intervenisali na parkingu aerodroma Hitrou, gde je muškarac uhapšen nakon što je nekoliko ljudi, navodno, napadnuto "nekom vrstom biber spreja".

Lodonska policija je saopštila da su naoružani službenici pozvani na parking kod Terminala 3 oko 8:11 sati ujutru, nakon prijava o napadu na više osoba. Policija je navela da je nekoliko ljudi navodno prskano supstancom od strane grupe muškaraca koji su potom napustili mesto incidenta.

Hitna pomoć je intervenisala, a žrtve su prevezene u bolnicu sa povredama koje se ne smatraju životno opasnim.

Incident nije povezan sa terorizmom

Londonska policija je saopštila da je incident nastao kao posledica svađe među ljudima koji se međusobno poznaju i da se ne tretira kao teroristički akt.

1/14 Vidi galeriju Aerodrom Hitrou u Londonu Foto: hoto/Joanna Chan, Jonathan Brady/PA via AP), hoto/Kin Cheung)

- U ovom trenutku verujemo da je incident uključivao grupu ljudi koja se međusobno poznaje, pri čemu je svađa eskalirala i rezultirala povredama nekoliko osoba. Naši službenici su brzo reagovali i tokom jutra biće pojačano prisustvo policije na aerodromu Hitrou kako bi se nastavila istraga i osigurala bezbednost ljudi u tom području. Ne tretiramo ovaj incident kao terorizam. Razumem zabrinutost javnosti i želim da zahvalim svima u tom području na saradnji ovog jutra - rekao je komandant policije Piter Stivens.

Smirivanje situacije na Hitrou

Terminal 3 ostaje potpuno otvoren nakon jutrošnjeg napada, iako se još uvek beleže manji poremećaji u saobraćaju oko tunela i prilaznih puteva aerodroma.

Na incident u višespratnom parkingu reagovali su naoružani policajci i druge hitne službe, što je dovelo do privremenog zatvaranja prilaza sa M4 i obustave nekih železničkih linija. Svi putevi i pruge su sada ponovo otvoreni, ali se putnicima savetuje da predvide dodatno vreme za putovanje do aerodroma.