OVO JE MUŠKARAC KOJI JE IZVEO NAPAD U LONDONU! Objavljen snimak njegovog hapšenja, napravio HAOS na aerodromu Hitrou! (FOTO/VIDEO)
Londonska policija uhapsila je jutros na aerodromu Hitroumuškarca koji je napao ljude i prskao ih supstancom za koju se veruje da je biber sprej. Na aerodromu je proglašena uzbunai policija je odmah reagovala na dojavu.
Pre toga došlo je do sukoba u okviru grupe ljudi koja se poznavala odranije, a onda je usledio i napad biber sprejem. Policija ovaj događaj nije označila kao čin terorističkog akta, a osumnjičeni je odmah priveden.
Potom je na društvenim mrežama objavljen snimak njegovog privođenja, kao i fotografija izgrednika.
Više osoba je lakše povređeno u incidentu i oni su prebačeni u bolnicu, a situacija na aerodromu se polako normalizuje.
Uprkos tome što je ova incidentna situacija završena, jake i naoružane policijske snage ostaće na aerodromu Hitrou kako bi iskontrolisali situaciju do kraja.
Više o napadu na aerodromu Hitrou pročitajte OVDE.
(Kurir.rs/V.M.)