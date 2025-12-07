Slušaj vest

Londonska policija uhapsila je jutros na aerodromu Hitroumuškarca koji je napao ljude i prskao ih supstancom za koju se veruje da je biber sprej. Na aerodromu je proglašena uzbunai policija je odmah reagovala na dojavu.

Pre toga došlo je do sukoba u okviru grupe ljudi koja se poznavala odranije, a onda je usledio i napad biber sprejem. Policija ovaj događaj nije označila kao čin terorističkog akta, a osumnjičeni je odmah priveden.

Potom je na društvenim mrežama objavljen snimak njegovog privođenja, kao i fotografija izgrednika.

Više osoba je lakše povređeno u incidentu i oni su prebačeni u bolnicu, a situacija na aerodromu se polako normalizuje. 

Uprkos tome što je ova incidentna situacija završena, jake i naoružane policijske snage ostaće na aerodromu Hitrou kako bi iskontrolisali situaciju do kraja.

