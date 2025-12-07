"Ustav je suspendovan, sve institucije su raspuštene"

Grupa vojnika na nacionalnoj televiziji Beninau nedelju je saopštila da je preuzela vlast u ovoj zapadnoafričkoj zemlji, što predstavlja "najnoviju pretnju demokratskim normama u nestabilnom regionu", piše Rojters.

Vojnici pod vođstvom potpukovnika Paskala Tigrija potom su preuzeli nacionalnu televiziju i proglasili da je "Talon uklonjen sa vlasti".

- Vojska se svečano obavezuje da narodu Benina pruži nadu zaista novog doba, u kojem će prevladati bratstvo, pravda i rad - navodi se u izjavi koju je pročitao jedan od vojnika, okružen ostalim vojnicima, od kojih su neki nosili šlemove.

- Ustav je suspendovan. Sve institucije su raspuštene, a političke aktivnosti stranaka obustavljene do daljnjeg - rekao je on.

Predizborna napetost

Ova objava došla je dok se Benin pripremao za predsedničke izbore u aprilu, koji bi označili kraj mandata aktuelnog predsednika Patrisa Talona, koji je na vlasti od 2016. godine.

Vladajuća koalicija nominovala je ministra finansija Romualda Vadagnija za kandidata, kojeg smatra ključnim arhitektom ekonomske politike zemlje kako bi mogao da nastavi trenutni reformski kurs ako bude izabran.

Odluka Talona da se povuče nakon dva mandata retka je pojava u zapadnoj i centralnoj Africi, gde je demokratija sve više pod pritiskom. Puč u Gvineji-Bisau prošlog meseca bio je deveti u regionu od 2020. godine.

Pokušaj vojnog puča počeo je u ranim jutarnjim satima u nedelju, kako navode izvori, napadom na zvaničnu rezidenciju predsednika Patrisa Talona u glavnom gradu Porto-Novu.

Francuska ambasada je na "Iksu" objavila da je "prijavljena pucnjava u Kampu Gezo" u blizini predsednikove palate i pozvala francuske državljane da ostanu u zatvorenom zbog bezbednosti.

Regionalni kontekst

Ovaj puč je najnoviji u nizu vojnih preuzimanja vlasti koji su potresli Zapadnu Afriku. Prošle nedelje je bio vojni udar u Gvineji-Bisau kada je smenjen bivši predsednik Umaro Embala nakon spornog ishoda izbora u kojem su i on i opozicioni kandidat proglasili pobedu.

Predsednik Talon je bezbedan

Kasnije je predsednički kabinet AFP-u saopštio da je Talon bezbedan i da vojska ponovo preuzima kontrolu.

- Ovo je mala grupa ljudi koja kontroliše samo televiziju - rekli su iz kabineta.