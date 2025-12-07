Slušaj vest

Snažna eksplozija odjeknula je juče u ruskom gradu Belgorodu. Dok zvanični izvori govore o "neidentifikovanom napadu", lokalni mediji izveštavaju da je na grad pala ruska bomba.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je u Belgorodu povređen jedan civil i da je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom zbog "udara neidentifikovanog objekta".

Prema njegovim rečima, oštećen je i jedan kamion, a na dve kuće razbijeni su prozori.

- Još uvek postoje problemi sa snabdevanjem električnom energijom u delovima Belgoroda i Belgorodskog okruga. Sve hitne i operativne službe rade na terenu. Energetičari obnavljaju napajanje - napisao je guverner.

Lokalni mediji: Pala ruska bomba!


S druge strane, lokalni portal Pepel izvestio je da je ruska vazdušna bomba pala u blizini trafostanice u ulici Storoževaja u Belgorodu.

- Zato u gradu pre eksplozije nije oglašena vazdušna opasnost, niti je bilo upozorenja o dolasku bespilotne letelice - naveo je portal.

Osim toga, kako navodi Pepel, stanovnici su neposredno pre eksplozije čuli brujanje aviona koji je leteo prema ukrajinskoj granici. Ove tvrdnje zasad nisu zvanično potvrđene.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

