RUSI BACILI BOMBU NA SVOJ GRAD?! Objavljen snimak neviđene katastrofe, odjeknula je strahovita eksplozija! (FOTO/VIDEO)
Snažna eksplozija odjeknula je juče u ruskom gradu Belgorodu. Dok zvanični izvori govore o "neidentifikovanom napadu", lokalni mediji izveštavaju da je na grad pala ruska bomba.
Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je u Belgorodu povređen jedan civil i da je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom zbog "udara neidentifikovanog objekta".
Prema njegovim rečima, oštećen je i jedan kamion, a na dve kuće razbijeni su prozori.
- Još uvek postoje problemi sa snabdevanjem električnom energijom u delovima Belgoroda i Belgorodskog okruga. Sve hitne i operativne službe rade na terenu. Energetičari obnavljaju napajanje - napisao je guverner.
Lokalni mediji: Pala ruska bomba!
S druge strane, lokalni portal Pepel izvestio je da je ruska vazdušna bomba pala u blizini trafostanice u ulici Storoževaja u Belgorodu.
- Zato u gradu pre eksplozije nije oglašena vazdušna opasnost, niti je bilo upozorenja o dolasku bespilotne letelice - naveo je portal.
Osim toga, kako navodi Pepel, stanovnici su neposredno pre eksplozije čuli brujanje aviona koji je leteo prema ukrajinskoj granici. Ove tvrdnje zasad nisu zvanično potvrđene.