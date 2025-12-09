Slušaj vest

Evropa se nalazi na prelomnoj tački u istoriji. Žestoko upozorenje NATO-a Putinu jasno poručuje da Rusija ne može izdržati duže od saveznika. Dok se sprema za sukob, tenzija se širi celim kontinentom.

Sofija gori, u prestonici i drugim gradovima Bugarske protestuju građani, leti kamenice i flaše, blokirana su sedišta vladajućih stranaka, a Bugari jasno poručuju:ne žele EVRO. Protesti se šire i u drugim evropskim državama. NATO je podignut u punoj pripravnosti, a hitno se oglasila i poljska komanda: lovci patroliraju granicom sa Ukrajinom, širi se napetost i strah.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

- Sve je apokaliptično, mislim da više gori u glavama ljudi nego na terenu. Ako krenemo od Bugarske, ona je pristupila EU bez ispunjenja uslova, kako bi tek isunila ove uslove koje se nama daju za ulazak? Očito je u pitaju neka nova generacija Zed koja je stasala uz mobilne telefone i njihove ideje se nisu širile putem letaka kao pre, već je sve dostupno svima - rekao je Pandurević i dodao:

- Glavni problem svega, koliko sam shvatio, je korupcija, pitanje usvajanje budžeta za 2026. godinu. Bunt mladih ljudi nekad prerasta u pobunu širih razmera. Očito da postoji nešto zajedničko kada su u pitanju ti mladi ljudi. Evropska unija ima odraz na ponašanje o kom govorimo.

"EU glavni neprijatelj Trampove administracije"

Kapor kaže da se dešava strateški sukob na sceni, očigledniji nego ikada pre:

- Evropska unija se označava kao jedna od glavnih neprijatelja administracije Trampa, njihova spoljna strategija je usmerena protiv njih. Imamo novu kaznu za X mrežu, poznati geopolitičar Dugin kritikuje tu mrežu, a ona je u Rusiji totalno zabranjena. Na koji način će Evropska unija prihvatiti ovaj izazov Ruske administracije i Trampove, videćemo.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Evropski lideri su odlučili da budu spremni za rat sa Rusijom do 2030. godine i prešli su u završnu fazu priprema, objavio je mađarski premijer Viktor Orban na antiratnom skupu u Kečkemetu. Prema Orbanu, postoje četiri faze eskalacije sukoba. On smatra da se Evropa trenutno nalazi u trećoj fazi, sa uvođenjem univerzalne vojne obaveze i prelaskom na ratnu ekonomiju, a sledeća faza je konfrontacija:

- To je izgovor koji teško može da doprinese povoljnom razvoju događaja. Postoje glasovi u Evropi koji kažu da će se desiti napad na Poljsku. Ceo sukob se desio da bi se sprečila demokratija u Ukrajini - ističe Kapor.

Kome odgovara rat?

Đurić ističe da se ni jedna izjava svetskog političara ne može uzeti zdravo za gotovo, jer su i oni deo političkih stranaka, a samim tim i deo političkih kampanja, i imaju želju ostanka na vlasti:

- Evo Medvedev priča o nuklearnim bombama, da je to istina, do sada ne bi postojao London, tako da treba biti skeptičan sa tim izjavama. Na kraju treba pogledati šta ima smisla zapravo. Kome odgovara takav rat i kako bi se on završio? On bi najverovatnije ekslairao u nuklearni sukob, što znači da nema smisla. Imaćemo jedan proksi rat. I Evropljani i Rusi se drugačije predstavljaju. Vi morate da birate te informacije. Kao da je Rusija ista država danas i pre 200 godina. Trenutni ljudi i trenutni političari su bitniji faktori nego taj pokušavaj personifikacije same države.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Dezinformacije

Evropska komisija je u martu predstavila plan za ponovno naoružavanje Evropske unije (ReArm Europe), koji ukupno košta 800 milijardi evra. Istovremeno, EU je predstavila i svoju "Belu knjigu o evropskoj odbrani – Spremnost 2030". Konkretno, u knjizi se navode razlozi zbog kojih je EU primorana da poveća nabavke za odbranu, uključujući "fundamentalnu pretnju" koju predstavlja Rusija. Petrović kaže da se dešavaju velike promene u međunarodnim odnosima, jer se svet menja ka multipolarnosti, dolazi do promene snaga u svetu:

- Evropi ostaju neverovatne dezinformacije. Po ekonomskim pokazateljima, Ukrajina je u SSR-u bila natprosečna republika. Ona otkako je poslala nezavisna, dok je još bio pluralizam, ona je nekako gurala u ekonomiji. Kada je izvršen puč uz pomoć nasilnih službI zapada, to se završilo. Došlo je do katastrofalnog pada ekonomije u Ukrajini. Po BDP-u, za 2024. godinu prva u svetu je Kina, druge su SAD, zatim Indija i Rusija sa 6.900 - kaže Petrović i dodaje:

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

- Svako u svakom trenutku to može da proveri, Nemačka je tek na šestom mestu. Ali, to pokazuje šta se proizvede u jednoj državi. A gde je sve ostalo? Ovde postoje narativi, dezinformacije ogromnih razmera. Rubio kaže da će oni pomoći Ukrajini da ima veći BDP od Rusije, nemoguće. Oni se koriste tim medijskim propagandama. Ovde je uništena svaka ruska medijska kuća.

Dodaje i da Rusija može da uništi svet više puta, ona ima 10 posto više nuklearnih glava od Amerike.

- Nije moguć rat i taj narativ se koristi jer unutrašnjost evropskih država je nezadovoljna. Imaju lažne vesti da je Rusija agresor. Ovo je porođaj đavola. Rusija pobeđuje.

Dragan Petrović objasnio trenutno poziciju Evrope Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs