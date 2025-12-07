Slušaj vest

Bogdan i Ivan iz 31. brigade proveli su više od 60 dana u malom podrumu, gde su se sakrili nakon okršaja sa Rusima u sektoru Pokrovska. Njihov opstanak zavisio je od drona koji je dostavljao namirnice i od toga da li će ih neprijatelj otkriti.

U intervjuu za Gardijan, pešadinci su podelili svoje prilično sumorne misli o situaciji na frontu i svoju prognozu za kraj rata.

- Sada ne mogu da spavam kako treba. Previše je tiho za mene ovde - priznaje Bogdan, koji se dobrovoljno prijavio na front 2022. godine.

Novi mirovni plan izazvao negodovanje

Dok su se vojnici zbijali pod zemljom, pojavili su se novi predlozi mirovnog sporazuma. On je zahtevao predaju cele Donjecke oblasti, odustajanje od teritorija i definitivno "ne" ulasku u NATO. U Ukrajini je ovaj plan nazvan de fakto kapitulacijom, a Moskva je ipak odbacila ažuriranu verziju.

Kada su ga pitali o mogućnosti ustupaka, narednik Andrej je oštro odgovorio:

- Hoćete da budem iskren? To su gluposti.

Njegovi drugovi su se samo nasmejali - svi su mislili isto.

Rusija menja taktiku: od tenkovskih napada do malih grupa

Sveprisutnost dronova je potpuno promenila prirodu borbe. Ruski tenkovski udari, koji su bili široko rasprostranjeni 2023. godine, praktično su nestali. Umesto toga, neprijatelj napreduje u malim grupama od dva ili tri vojnika, pokušavajući da izbegne otkrivanje.

Komandant bataljona Ruslan objašnjava da Rusi sada traže slabe tačke i pokreću ciljane napade.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

- Njihova verovatnoća da budu uništeni je 95% ako ih vidimo - kaže on, ali priznaje da magla i kiša omogućavaju neprijatelju da akumulira snage neprimećeno.

"Ako mačku pustite ispod stola..."

Uprkos umoru, vojnici su uvereni da posle svih žrtava Ukrajina ne može pristati na nepovoljan mir.

- U Ukrajini imamo izreku: ako pustite mačku pod sto, ona će skočiti na njega. Isto važi i za Putina - kaže Bogdan, brišući prašinu sa ruku.

Pešadinci znaju da ako Ukrajina odbije da se bori, oni će prvi platiti svojim životima. Ali sve dok drže svoje položaje, njihov izbor je jasan.

Odgovarajući na pitanje da li su spremni da rizikuju svoje živote još 60 dana na terenu, Bogdan je odgovorio: "Koji izbor imamo?"