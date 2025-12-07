Slušaj vest

Japanje saopštio da su kineski borbeni avioni usmerili radar za upravljanje vatrom na japanske vojne avione u dva opasna incidenta u blizini japanskog ostrva Okinava, što je Peking demantovao.

- Ova radarska osvetljenja nadišla su nivoe potrebne za siguran let aviona - objavio je ministar odbrane Šinđiro Koizumi na "Iksu", dodajući da je Japan uložio protest Kini zbog subotnjeg incidenta "vrednog žaljenja".

Na sastanku s australijskim ministrom odbrane Ričardom Marlesom u Tokiju, Koizumi je rekao da će Japan "odlučno i mirno" odgovoriti na kinesko ponašanje u održavanju regionalnog mira i stabilnosti.

Portparol kineske mornarice, pukovnik Vang Suemeng, rekao je da su se japanski avioni više puta približavali i ometali kinesku mornaricu dok je sprovodila najavljenu letačku obuku s nosača aviona istočno od moreuza Mijako.

Susreti u blizini ostrva na koje i Japan i Kina polažu pravo najozbiljniji su sukobi između dveju vojski u nekoliko godina i verovatno će dodatno eskalirati napetosti između dveju istočnoazijskih sila.

Odnosi su se pogoršali u proteklih mesec dana otkako je premijerkaSanae Takaiči upozorila da bi Japan mogao da odgovori na kineske vojne akcije protiv Tajvanaako bi one ugrozile i bezbednost Japana.

Usmeravanje radara za upravljanje vatrom na drugi avion je preteći korak jer signalizira potencijalni napad i može prisiliti ciljani avion na beg.

Vang je, u izjavi na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, odgovorio da je japanska izjava netačna i da su njegovi postupci ozbiljno ugrozili bezbednost leta.

- Zvanično zahtevamo da japanska strana odmah prestane da kleveće i ocrnjuje ​​i da strogo obuzda svoje akcije na prvoj liniji - rekao je Vang.