Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinurekao je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini"zaista blizu" i da on sada zavisi od rešavanja dva glavna nerešena pitanja - budućnosti Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje.

Rusijaje krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska oblast.

Rat u Ukrajini je, posle Drugog svetskog rata evropski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata.

Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog, koji bi s te funkcije trebao da ode u januaru, pred Reganovim nacionalim odbrambenim forumom je rekao da su uloženi napori u rešavanje sukoba ušli u "zadnjih 10 metara", što je, kako je istakao, uvek najteža deonica.

Dva glavna nerešena pitanja, rekao je Kelog, odnose se na teritoriju - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom.

- Rešimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro rešiti - rekao je Kelog u subotu u Predsedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Regana u dolini Simi u Kaliforniji.

- Skoro smo na cilju. Zaista smo vrlo blizu - rekao je Kelog.