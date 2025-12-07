TRAMPOV ČOVEK ZA UKRAJINU OTKRIVA: "Veoma smo blizu dogovora, ostala su još samo dva pitanja! Ovo je najteža deonica, zadnjih 10 metara pregovora"
Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinurekao je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini"zaista blizu" i da on sada zavisi od rešavanja dva glavna nerešena pitanja - budućnosti Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje.
Rusijaje krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska oblast.
Rat u Ukrajini je, posle Drugog svetskog rata evropski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata.
Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog, koji bi s te funkcije trebao da ode u januaru, pred Reganovim nacionalim odbrambenim forumom je rekao da su uloženi napori u rešavanje sukoba ušli u "zadnjih 10 metara", što je, kako je istakao, uvek najteža deonica.
Dva glavna nerešena pitanja, rekao je Kelog, odnose se na teritoriju - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom.
- Rešimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro rešiti - rekao je Kelog u subotu u Predsedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Regana u dolini Simi u Kaliforniji.
- Skoro smo na cilju. Zaista smo vrlo blizu - rekao je Kelog.
Prema prvobitnim američkim predlozima nuklearna elektrana Zaporožje, čiji su reaktori trenutno zatvoreni i u hladnom pogonu, ponovo bi se pokrenula pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a proizvedena električna energija podjednako bi se raspodelila između Rusije i Ukrajine.
