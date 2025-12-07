Slušaj vest

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinurekao je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini"zaista blizu" i da on sada zavisi od rešavanja dva glavna nerešena pitanja - budućnosti Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje.

Rusijaje krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska oblast.

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Foto: Printskrin Youtube, Nicholas Kamm / AFP / Profimedia, EPA Sarah Silbiger

Rat u Ukrajini je, posle Drugog svetskog rata evropski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata.

Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog, koji bi s te funkcije trebao da ode u januaru, pred Reganovim nacionalim odbrambenim forumom je rekao da su uloženi napori u rešavanje sukoba ušli u "zadnjih 10 metara", što je, kako je istakao, uvek najteža deonica.

Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Dva glavna nerešena pitanja, rekao je Kelog, odnose se na teritoriju - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom.

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

- Rešimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro rešiti - rekao je Kelog u subotu u Predsedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Regana u dolini Simi u Kaliforniji.

- Skoro smo na cilju. Zaista smo vrlo blizu - rekao je Kelog.

Prema prvobitnim američkim predlozima nuklearna elektrana Zaporožje, čiji su reaktori trenutno zatvoreni i u hladnom pogonu, ponovo bi se pokrenula pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a proizvedena električna energija podjednako bi se raspodelila između Rusije i Ukrajine.

