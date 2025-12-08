Slušaj vest

Ukupno 5.600 novih venecuelanskih vojnika položilo je zakletvu, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju vojni pritisak na ovu naftom bogatu zemlju.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro pozvao je na pojačanu vojnu regrutaciju nakon što su Sjedinjene Američke Države rasporedile flotu ratnih brodova i najveći nosač aviona Džerlad Ford na svetu u Karipskom moru, pod izgovorom borbe protiv trgovine drogom.

Američke snage su izvele smrtonosne udare na najmanje 22 plovila, pri čemu je poginulo najmanje 83 ljudi.

Optužbe Vašingtona i odgovor Karakasa

Vašington je optužio Madura da predvodi takozvani "Kartel sunca", koji je prošlog meseca proglašen terorističkom organizacijom.

Maduro tvrdi da je američko vojno prisustvo usmereno na njegovo svrgavanje i preuzimanje kontrole nad venecuelanskim rezervama nafte.

- Ni pod kojim okolnostima nećemo dozvoliti invaziju imperijalističkih snaga - rekao je pukovnik Gabrijel Alehandro Rendon Vilčes tokom ceremonije u vojnom kompleksu Fuerte Tiuna u Karakasu.

Prema zvaničnim podacima, Venecuela raspolaže sa 200.000 vojnika i dodatnih 200.000 policijskih službenika.

Smrt opozicionog političara u zatvoru

U subotu je preminuo bivši opozicioni guverner koji je bio pritvoren pod optužbom za terorizam i podsticanje nereda, saopštila je organizacija za ljudska prava.

Alfredo Dijaz (55) je najmanje šesta opoziciona ličnost koja je umrla u zatvoru od novembra 2024. godine.

Politički zatvorenici u Venecueli

Dijaz je bio guverner države Nueva Esparta od 2017. do 2021. godine i prema navodima Alfreda Romera iz nevladine organizacije Foro Penal, godinu dana je proveo u izolaciji i imao je samo jednu dozvoljenu posetu - posetu svoje ćerke.