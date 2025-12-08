Slušaj vest

Ministarstvo javnog zdravlja Kalifornije (CDPH) saopštilo je da se od petka 21 osoba otrovala nakon konzumiranja divljih pečurki iz prirode, mahom zelenih pupavki.

Kako navodi CDPH, trovanje izuzetno toksičnim jedinjenjem, amatoksinom, dovelo je do jednog smrtnog slučaja, dok je više osoba, uključujući decu, pretrpelo ozbiljna oštećenja jetre.

Kod najmanje jednog pacijenta mogla bi da bude neophodna i transplantacija jetre.

Kako je saopšteno iz CDPH, trovanja su registrovana u području Montereja i Zalivskoj oblasti San Franciska, ali rizik važi i za čitavu Kaliforniju, pošto su nakon kišnih padavina tokom jeseni i u zimskim uslovima povoljni uslovi za rast gljiva kao što su zelene pupavke.

One se najčešće nalaze u blizini hrastova i drugog sličnog drveća kao što je bor, a lako mogu da se zamene sa jestivim pečurkama koje su bezbedne po zdravlje.

Kako su upozorili stručnjaci, termička obrada ovih gljiva, kao što je kuvanje, sušenje, ili čak zamrzavanje, ne može da ih učini bezbednim za jelo.