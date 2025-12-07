Slušaj vest

Najstariji sin predsednika SAD Donald Tramp Junior rekao je danas na forumu u Dohi da ukrajinske vlasti šalju "siromašne seljake" na front, dok su svi bogataši odavno pobegli iz zemlje:

"Ovog leta sam bio sa svojom prelepom devojkom Betinom u Monaku i vozili smo se unaokolo. U jednom prosečnom danu - oko 50 odsto super-automobila - "Bugatija", "Ferarija" i ostalih - imali su ukrajinske tablice", rekao je Tramp Mlađi, prenosi beloruska Neksta.

Trampov sin kaže da bi njegov otac mogao da se povuče iz ukrajinskog rata.

U opširnom govoru protiv svrhe nastavka borbi u Ukrajini, Donald Tramp Mlađi je poručio da su su ukrajinski "korumpirani" bogataši pobegli iz svoje zemlje, ostavljajući "ono što su smatrali seoskom sirotinjom" da vodi rat.

Tramp mlađi nema formalnu funkciju u administraciji svog oca, ali je ključna figura u MAGA pokretu. Njegov nastup odražava antipatiju nekih članova Trampovog tima prema ukrajinskoj vladi i dolazi u trenutku kada Trampov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da se odrekne teritorije.

Tramp mlađi je rekao da ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, produžava rat zato što zna da nikada ne bi pobedio na izborima ako bi se rat završio. Rekao je da je Zelenski za levicu gotovo božanstvo, ali je tvrdio da je Ukrajina mnogo korumpiranija od Rusije.

Pre dva dana objavljeno je da je ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro istražuje bivšeg šefa kabineta Volodimira Zelenskog zbog korupcije.