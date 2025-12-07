Slušaj vest

Zatvorenik albanskog porekla uspeo da pobegne iz zatvora "Opera" u Milanu tako što je "prošao" kroz rešetke ćelije i spustio se niz zid uz pomoću čaršava vezanih u čvor, baš kao u filmovima, a ovo mu je četvrto bekstvo.

Đenarino de Facio, generalni sekretar sindikata zatvorske policije Uilpa u Italiji, objavio je ovu informaciju.

"Još nije jasno kako je uspeo da se popne preko zidova i da li je imao pomoć spolja. Sigurno je da ovaj poslednji incident, u kombinaciji sa svakodnevnom dramom u zatvorima i svime što se dešava, dodatno potvrđuje neuspeh zatvorskih politika koje su sprovodile vlade u poslednjih najmanje 25 godina, uključujući i najnovije", rekao je De Facio.

Italijanska policija trenutno traga za beguncem, i veruje se da će Centralna istražna jedinica zatvorske policije i njene lokalne filijale i rešiti situaciju.

"Ali jasno je da ne možemo napredovati samo popunjavanjem rupa raznih vrsta, bez pravog i konkretnog plana dostojnog civilizovane zemlje“, dodaje sekretar Uilpa, podsećajući da u zatvoru Opera 1.338 zatvorenika boravi u 918 dostupnih mesta, odnosno, da je zatvor na 153 odsto kapaciteta, a da ih nadzire samo 533 službenika.