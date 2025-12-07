Slušaj vest

Donald Tramp možda će se povući iz rata u Ukrajini, izjavio je danas najstariji sin američkog predsednika Donald Mlađi u Dohi.

On je kritikovao šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas, rekavši da evropske sankcije ne funkcionišu jer su samo povećale cenu nafte, iz koje Rusija može da finansira svoj rat. Evropski plan je, kako je rekao, "čekamo da Rusija bankrotira, a to nije plan".

Dodao je da je tokom kampanje za takozvane međuizbore 2022. godine u SAD (midterm) sreo samo troje ljudi koji su smatrali da je rat u Ukrajini među 10 najvažnijih pitanja. Rizik od dolaska venecuelanskih brodova koji dopremaju drogu fentanil u SAD, rekao je, "daleko je jasnija i neposrednija opasnost od svega što se dešava u Ukrajini ili Rusiji".

Trump Junior je tvrdio, bez navođenja dokaza, da je ovog leta primetio u Monaku da je 50 odsto superautomobila poput "bugatija" i "ferarija" imalo ukrajinske registarske tablice.

"Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?" upitao je.

"Čujemo sve glasine o tome šta se dešava, kada vidimo da je svaka registarska tablica u Monaku ukrajinska... bogataši su pobegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi ove ratove. Nije bilo podsticaja da se zaustavi, jer dok god je novac dolazio i dok su krali, niko ništa nije proveravao, tako da nije bilo razloga da se postigne mir."

Upitan da li je moguće da će se njegov otac - koji je na izborima tvrdio da može da donese mir u Ukrajini - jednostavno povući, Tramp Junior je rekao da je to moguće, dodajući da je njegov otac jedan od najnepredvidivijih ljudi u politici.