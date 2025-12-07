Slušaj vest

Amaterski fotograf iz južne Španije zabeležio je prizor koji malo ko očekuje da vidi — Anhel Hidalgo uspeo je da fotografiše belog iberijskog risa — nakon meseci provedenih proveravajući kamere za praćenje divljih životinja u šumi.

Ovo je podstaklo istraživače da ispituju moguće uticaje životne sredine, dok su posmatrači divljih životinja uživali u ovom izuzetnom prizoru.

Anhel Hidalgo objavio je fotografije na društvenim mrežama, opisujući životinju kao "belog duha mediteranske šume".

Mesecima pokušavao da ga uslika

Hidalgo je objasnio da je prvi put ugledao životinju preko kamere koju je postavio u šumovitom području blizu grada Jaen.

Snimak je trajao samo nekoliko sekundi, ali je bilo dovoljno da se uoči ris sa belim krznom i tamnim tačkama, umesto uobičajene braon boje sa crnim pečatima karakteristične za ovu vrstu.

- Od tada sam svaki slobodni trenutak posvećivao ovom risu. Prošlo je mnogo sati, dana, pa čak i meseci bez uspeha. Mnogo puta sam bio na ivici da odustanem - napisao je Hidalgo.

Njegov srećni trenutak desio se rano ujutru nakon kišne noći.

- Kada sam prvi put video belog iberijskog risa sa snežno belim zimskim krznom i prodornim očima, ostao sam zapanjen. Nisam mogao da verujem svojim očima - rekao je Hidalgo.

Nije u pitanju albino životinja

Njegove fotografije izazvale su veliku pažnju u Španiji i širom sveta, a mediji su tvrdili da je ovo prvi put da je beli ris zabeležen kamerom.

Ipak, stručnjaci koji rade na zaštiti vrste objasnili su da je životinja poznata istraživačima. Havier Salcedo, koordinator EU projekta LIFE Lynx-Connect, rekao je da je reč o ženki po imenu Satureja, rođenoj 2021. godine.

Ris je na rođenju imao uobičajenu boju, ali se u nekom trenutku promenila. Prema Salcedu, promena pigmenata nije uticala na njeno ponašanje – nastavila je normalno da se hrani i uspešno je odgajila nekoliko legla.

- Nije reč ni o albinizmu, ni o leukizmu - rekao je za španski list El País, jer keukizam označava delimičan gubitak pigmenta kod životinja.

- Istražujemo šta se moglo dogoditi. Verujemo da bi to moglo biti povezano sa nekim faktorom u životnoj sredini - dodao je Salcedo.

Niko ne zna zašto je životinja promenila boju krzna

On je istakao da je ovo drugi slučaj belog risa koji su istraživači zabeležili; ranije su pratili ženku iz iste oblasti, čija je boja prelazila iz braon u belu, a zatim ponovo u braon.

- To može ukazivati na postojanje neke vrste hiperosetljivosti. Otkrili smo slučaj jer vršimo detaljan monitoring risa, ali se ovakve promene mogu dešavati i kod drugih vrsta, a da ih niko ne primeti - rekao je Salcedo.

Regionalna vlada Andaluzije najavila je da će sledeći korak biti kratkotrajno hvatanje Satureje i uzimanje uzoraka kako bi se utvrdilo zbog čega joj se promenila boja krzna.

Ponovni oporavak populacije iberijskog risa u Španiji i Portugalu međunarodna organizacija IUCN ocenila je kao "veliku priču o uspehu".

Manje od četvrt veka nakon što se mislilo da je životinja pred izumiranjem, populacije su se oporavile do te mere da je prošle godine iberijski ris sa statusa "ugrožene vrste" premešten u kategoriju "ranjive vrste" na globalnoj crvenoj listi ugroženih životinja.