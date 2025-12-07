"Policajci iz Bristola su po dolasku na mesto nesreće zatekli put potpuno blokiran oborenim stubom i vozilo na boku nešto dalje niz ulicu. Oba oficira su brzo prišla prevrnutom vozilu i otkrila da je vozač i dalje unutra, dok je iz motornog prostora izlazio plamen. Shvativši da je opasnost neposredna, oba oficira su brzo reagovala kako bi izvukla vozača, razbijajući vetrobransko staklo. Kada je otvor bio dovoljno veliki, jedan od policajaca je obavestio vozača da vozilo gori i da mora da izađe", navodi se u saopštenju policije grada Bristola na Fejsbuku.