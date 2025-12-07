Slušaj vest

Evropske zemlje možda će morati da počnu da obaraju ruske avione i dronove koji narušavaju vazdušni prostor NATO ako Moskva nastavi da testira odlučnost Alijanse, izjavio je danas češki predsednik Petr Pavel za londonski Sandej tajms.

"Verujem da će doći trenutak, ako se ova kršenja nastave, kada ćemo morati da preduzmemo snažnije mere, uključujući i potencijalno obaranje ruskog aviona ili dronova“, rekao je Pavel za Tajms. "Rusija ne bi dozvolila ponovljena kršenja svog vazdušnog prostora. I mi moramo da uradimo isto."

"Moskva testira zapadne sisteme PVO"

Pavel je dodao da ulasci ruskih aviona i dronova u vazdušni prostor NATO nisu slučajni, već "namerni, dobro isplanirani i usmereni ka nekoliko ciljeva“, uključujući demonstraciju da Rusija „može to da uradi“, odnosno, da testira zapadne sisteme protivvazdušne odbrane i "odlučnost da delujemo u samoodbrani".

Pavel je i ranije davao slična upozorenja. U intervjuu od 20. septembra za javni servis Češke televizije rekao je da NATO mora ostati jedinstven i "postupati odlučno" kao odgovor na ruske provokacije, uključujući i vojno ukoliko se kršenja vazdušnog prostora nastave, upozorivši da je "popuštanje zlu jednostavno nemoguće".

"Potreban je novi aranžman sa Rusijom, poput Helsinškog sporazuma"

Pored rata Rusije protiv Ukrajine, Pavel je rekao i da će Evropi vremenom biti potreban novi, celokupni sistem bezbednosnih aranžmana s Moskvom, kada se postigne mirovni sporazum pod uslovima koji čuvaju suverenitet Ukrajine.

Rekao je da bi „moderna verzija“ takvog okvira bila panevropski pakt u kojem bi Rusija priznala teritorijalni suverenitet svih potpisnica i prihvatila „obavezujuća ograničenja svog ponašanja“, na način koji bi podsećao na Helsinški sporazum iz 1975. godine.

"Takvi pregovori moraće da se vode između dve ravnopravne strane", rekao je Pavel. "Ne da Rusija nameće nešto nama, već da se dođe do dogovora koji će, na neki način, ponovo uspostaviti situaciju kakvu smo imali krajem sedamdesetih."