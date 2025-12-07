Slušaj vest

Najmanje 18 migranata poginulo je kada se čamac na naduvavanje prevrnuo južno od Krita, saopštile su vlasti.

Polupotopljeni čamac je juče locirao turski trgovački brod u prolazu, a dvoje ljudi je spaseno, navode zvaničnici.

Grčka je glavna ulazna tačka u Evropsku uniju (EU) za ljude koji beže od sukoba i siromaštva na Bliskom istoku, u Africi i Aziji, pri čemu se slične smrtonosne nesreće često dešavaju.

U poslednjih nekoliko meseci su sve češći dolasci iz Libije na Krit, a vlasti još nisu utvrdile odakle je čamac koji se juče potopio došao.

Akciju potrage sprovode Obalska straža Grčke i evropska granična agencija "Fronteks".

Kurir.rs/Beta

