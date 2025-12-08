Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da je Rusija gađala Ukrajinu sa više od 1.600 jurišnih dronova, 1.200 vođenih bombi i 70 raketa u proteklih nedelju dana.

"Još jedan napad se dogodio u nedelju. Više od 240 dronova i pet balističkih raketa izazvalo je štetu u sedam regiona. Nažalost, ljudi su poginuli u Slavjansku i Černigovskoj oblasti", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinske službe za spasavanje saopštile su danas da je jedan muškarac poginuo u ruskom napadu dronom u Černigovskoj oblasti, preneo je pariski list Mond.

Prema navodima policije, dve osobe su poginule i sedam je ranjeno u Harkovskoj oblasti.

(Kurir.rs/Beta)

