Slušaj vest

Američka delegacija, predvođena Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom, boravila je ove nedelje u Moskvi, na razgovorima sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Osim oficijalnog snimka za novinare u trajanju od jednog minuta, koji je Kremlj emitovao, i brojnih saopštenja i komentara koji su usledili nakon završetka sastanka u predsedničkoj palati, pojavio se i ekskluzivan snimak dolaska ruske i američke delegacije u salu gde Putin dočekuje goste.

Snimak je emitovan na državnom kanalu Rosija 1, a prezenter je objasnio do detalja celu proceduru prilikom ulaska prevodilaca, američke, ruske delegacije, odnosno, kako je poslednji u salu ušao Putin.

Posebno interesantan je bio deo gde se otkriva da Putin ima predsedničko dugme, kojim može da pozove pomoćnika u bilo kojem trenutku, ako smatra da je potreban da se priključi razgovoru.

Pojašnjenje za predsedničko dugme se nalazi na 23. sekundi snimka.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Interesantan je bio i detalj na kojem se vidi da je Putinov savetnik Jurij Ušakov ušao tik posle Vitkofa i Kušnera i srdačno se pozdravio sa njima.