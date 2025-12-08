Muzej ima ukupno pet piramida. Baza glavne piramide teži 105 tona, a poduprta je sa 95 tona čelika.

Nekoliko stotina knjiga u biblioteci Odeljenja za egipatske antikvitete u pariskom muzeju Luvroštećeno je zbog curenja vode u novembru, saopštila je juče uprava te kulturne institucije, preneli su francuski mediji.

"Šteta trenutno pogađa između 300 i 400 knjiga. U procesu smo da napravimo kompletan inventar", rekao je za francusku onlajn televiziji BFMTV predstavnik muzeja Fransis Stenbok (Francisi Steinbock) dodajući da je u toku sušenje svake knjige, stranicu po stranicu, pomoću upijajućeg papira.

On je dodao da su u pitanju pretežno arheološki časopisi i važne knjige, ali ne i posebno dragocena dela.

Cev koja je izazvala curenje, a koja je trebalo da ostane zatvorena, deo je sistema koji mora da bude potpuno zamenjen, rekao Stenbok.

Ugled muzeja Luvr već je bio u oktobru narušen spektakularnom pljačkom koja se dogodila usred dana. Tada je ukraden nakit vredan oko 88 miliona evra.

Ta pljačka je izazvala veliku debatu u Francuskoj o bezbednosnim propustima u najposećenijem muzeju na svetu. Četiri osobe su uhapšene u vezi sa istragom, ali ukradena roba nije pronađena.