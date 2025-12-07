PUTINU VEĆ SADA STIGLO 350.000 PITANJA! Od toga - dve trećine pitanja poslao nežniji pol - evo šta su glavne teme
Broj pitanja za "direktnu liniju" sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 350.000!
"Operateri kol-centra primaju pitanja non-stop. Već je pristiglo više od 350.000 pitanja", saopštili su u programu Prvog kanala.
Među glavnim temama nalaze se socijalna politika, specijalna operacija u Ukrajini, ekonomija, infrastruktura, država i društvo. Najviše pitanja dolazi od žena - 67 procenata.
"U okviru socijalne politike najpopularnije podkategorije su ‘penzije i socijalna zaštita’ i ‘porodica i deca’. U ekonomiji najviše pitanja stiže po temi ‘zapošljavanje i plate’“, objasnila je ekspertkinja za veštačku inteligenciju Lolita Leontjeva.
Prikupljanje pitanja predsedniku počelo je 4. decembra i traje do završetka programa, koji će biti emitovan 19. decembra u 12.00 po moskovskom vremenu.
Pitanja se mogu poslati putem čat-bota na nacionalnoj platformi MAX, u društvenoj mreži VKontakte, na sajtu moskva-putinu.ru i u društvenoj mreži Odnoklassniki. Takođe, moguće je postaviti pitanje telefonom ili SMS porukom.
U 2024. godini program "Rezime godine sa Vladimirom Putinom" trajao je četiri i po sata, tokom kojih je ruski predsednik odgovorio na 76 pitanja. Ove godine direktna linija biće ponovo spojena sa velikom konferencijom za novinare.
(Kurir.rs/RIA/P.V.)