Slušaj vest

Broj pitanja za "direktnu liniju" sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 350.000!

"Operateri kol-centra primaju pitanja non-stop. Već je pristiglo više od 350.000 pitanja", saopštili su u programu Prvog kanala.

Među glavnim temama nalaze se socijalna politika, specijalna operacija u Ukrajini, ekonomija, infrastruktura, država i društvo. Najviše pitanja dolazi od žena - 67 procenata.

"U okviru socijalne politike najpopularnije podkategorije su ‘penzije i socijalna zaštita’ i ‘porodica i deca’. U ekonomiji najviše pitanja stiže po temi ‘zapošljavanje i plate’“, objasnila je ekspertkinja za veštačku inteligenciju Lolita Leontjeva.

Prikupljanje pitanja predsedniku počelo je 4. decembra i traje do završetka programa, koji će biti emitovan 19. decembra u 12.00 po moskovskom vremenu.

Pitanja se mogu poslati putem čat-bota na nacionalnoj platformi MAX, u društvenoj mreži VKontakte, na sajtu moskva-putinu.ru i u društvenoj mreži Odnoklassniki. Takođe, moguće je postaviti pitanje telefonom ili SMS porukom.

U 2024. godini program "Rezime godine sa Vladimirom Putinom" trajao je četiri i po sata, tokom kojih je ruski predsednik odgovorio na 76 pitanja. Ove godine direktna linija biće ponovo spojena sa velikom konferencijom za novinare.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

