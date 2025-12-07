Slušaj vest

Britanki Natali Rej (56) preti višedecenijska zatvorska kazna u SAD zbog krađe šest boca luksuznog vina vrednog oko 42.000 dolara. Rej se ove nedelje pojavila na sudu u saveznoj državi Virdžiniji, piše Unilad.

Rej, majka troje dece, potiče iz primorskog grada Herne Beja u Kentu na jugu Britanije, a ranije nije bila kažnjavana.

Htela je da ukrade šest boca vina Domen de la Romane-Konti, koje potiče iz malog i veoma traženog vinograda u Burgundiji u Francuskoj. Ovaj vinograd godišnje proizvede tek oko 5.000 boca svog cenjenog pinot noara, a pojedine boce se često prodaju za hiljade dolara.

"Volimo ljudima pokazivati naš vinski podrum"

Prema optužnici, Rej se predstavila kao Stefani Bejker, zaposlena kod bogatog kanadskog biznismena zainteresovanog za kupovinu skupocenog vina. Snimak nadzorne kamere prikazuje ženu kako 19. novembra ulazi u restoran "L'Auberge Provencale Inn & Restaurant" i traži da pogleda vinski podrum, navodno kako bi proverila da li je klimatizovan.

Osoblje restorana smatralo je to razumnim zahtevom i pokazalo je njoj i njenom saučesniku podrum sa izuzetno skupim bocama. „Vino skupljamo decenijama i veoma smo ponosni na njega. Volimo ljudima pokazivati naš vinski podrum, to je jedan od najposebnijih delova onoga što jesmo“, izjavila je suvlasnica restorana Selest Borel.

Saučesnika je upoznala na krstarenju

Somelijer Kristijan Borel objasnio je kako je par pokušao da prevari osoblje, postavljajući pitanja o kolekciji kako bi prikrili pravu nameru.

"Da su direktno tražili Domen de la Romane-Konti, to bi nam bilo sumnjivo. Umesto toga, pitala me jesu li izložena sva francuska vina koja imamo i gde su američka vina", rekao je.