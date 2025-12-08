Slušaj vest

Marija i Ludvig Jekel zajedno su proslavili svoj 100. rođendan – Marija pre nekoliko dana, mesec dana nakon svog supruga Ludviga. Kada su Marija i Ludvig Jekel rođeni, 1925. godine, automobili i telefoni još su bili luksuz, a u bioskopima su se prikazivali nemi filmovi.

Marija ima skroman recept za stogodišnjake i zna kako da se bude srećan u braku.

- Sve u umerenim količinama - kaže bivša kancelarijska službenica o sebi i Ludvigu, bivšem rudaru, za koga se udala pre 73 godine.

Njihova ćerka Petra Hartung dodaje da su zajedno išli u vrtić i školu. Njeni roditelji su se igrali zajedno još kao deca, a i danas su aktivni.

- Nakon penzionisanja, svaki dan su po dva sata brzo šetali po šumi - kaže Petra i dodaje da čak i danas njen otac svakodnevno šeta sat vremena po dvorištu sa hodalicom.

Kako navodi nemački list, srećni su zbog ljubavi: jednog prema drugom, prema svojoj deci, petoro unučadi i troje praunučadi.

Njih dvoje, koji se poznaju skoro jednako dugo koliko su u braku, i dalje se osmehuju jedno drugom, a za dve godine ih očekuje još jedan jubilej – 75 godina braka: izuzetno retka "krunska" godišnjica.

Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, broj ljudi starijih od sto godina od 2011. porastao je za više od četvrtine. Krajem 2024. u Nemačkoj ih je bilo oko 17.900.