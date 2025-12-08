Japanski hodanje je strukturirana metoda treninga zasnovana na naizmeničnim intervalima brzog i sporog hodanja

Prošle godine, više od 18.000 starijih osoba koje žive sa demencijom napustilo je svoje domove i odlutalo po Japanu, a oko 500 njih je kasnije pronađeno mrtvo, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC) u tekstu da u Japanu vlada "kriza demencije".

Policija je navela da se broj takvih slučajeva udvostručio od 2012. godine, što ukazuje na rastući pritisak na Japan poznat po dugovečnosti stanovništva.

Krizu dodatno pogoršava smanjenje radne snage i stroga ograničenja za strane radnike koji dolaze da pružaju negu.

Japanska vlada je identifikovala demenciju kao jedan od svojih najhitnijih političkih izazova, a ministarstvo zdravlja procenjuje da će troškovi zdravstvene i socijalne zaštite povezani sa demencijom dostići 14 biliona jena (90 milijardi dolara) do 2030. godine - u odnosu na devet biliona jena u 2025. godini.

U svojoj najnovijoj strategiji, vlada planirazaokret ka tehnologiji kako bi ublažila pritisak.

Širom zemlje, ljudi usvajaju sisteme zasnovane na GPS-u kako bi pratili one koji lutaju.

Neki regioni nude GPS oznake koje mogu upozoriti vlasti u trenutku kada osoba napusti određeno područje.

U nekim gradovima, radnici u prodavnicama mešovite robe dobijaju obaveštenja u realnom vremenu, svojevrsnu mrežu bezbednosti zajednice koja može da locira nestalu osobu u roku od nekoliko sati.

Kompanija Fušicu AI Gait koristi veštačku inteligenciju za analizu držanja tela i obrazaca hodanja, otkrivajući rane znake demencije – pomeranje nogu tokom hodanja, sporije okrete ili teškoće sa stajanjem – praveći skeletne snimke koje lekari mogu da koriste tokom rutinskih pregleda.

"Rano otkrivanje bolesti povezanih sa starenjem je ključno", rekao je portparol kompanije Hidenori Fudživara.

"Ako lekari mogu da koriste podatke o snimanju pokreta, mogu ranije da intervenišu i pomognu ljudima da duže ostanu aktivni", dodao je on.

U međuvremenu, istraživači na Univerzitetu Vaseda razvijaju AIREC, humanoidnog robota od 150 kilograma dizajniranog da bude negovatelj "budućnosti".

Može da pomogne osobi da obuče čarape, muti jaja za omlet i savija veš.

Naučnici sa Univerziteta Vaseda se nadaju da će AIREC u budućnosti moći da presvlači ljude i spreči dekubituse kod pacijenata, koji se malo kreću.