Slušaj vest

Jedna od ključnih tema tokom pregovora su garancije bezbednosti za Ukrajinu, a predsednik te zemlje Volodimir Zelenski je više puta naglašavao da su Kijevu potrebne prave garancije koje će onemogućiti treći napad Rusije, posle napada 2014. i 2022. godine.

Penzionisani pukovnik američke vojske Džon Svit je za Kanal 24 rekao da je, po njegovom mišljenju, takva garancija fizičko prisustvo NATO snaga na teritoriji Ukrajine.

"Ovoga se Vladimir Putin najviše plaši. Rusi ne žele NATO trupe u Ukrajini, jer bi razumeli: u slučaju novog napada, morali bi da se bore protiv Alijanse", rekao je Svit.

Džon Svit Foto: Printscreen/Youtube

Prema njegovim rečima, Kremlj bi pristao samo na raspoređivanje NATO snaga u van granca Ukrajine, jer tada Alijansa zapravo ne bi intervenisala. U tom slučaju, prvo je potrebno dobiti odobrenje prema članu 5 NATO, a zatim sve države članice moraju da odobre odluku. To bi trajalo mesecima, pa bi reakcija bila odložena.