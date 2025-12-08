Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc sastao se danas u Jerusalimu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, sa koijm je razgovarao o istorijskoj odgovornosti Nemačke prema Izraelu i planu za dalje postupanje u Pojasu Gaze.

Merc je ranije danas obišao memorijalni centar Jad Vašem, gde se knjizi posetioca napisao da će Nemačka "čuvati sećanje na strašni zločin Holokaust koji su Nemci počinili nad jevrejskim narodom", prenosi Dojče Vele (DW).

Merc je rekao da Berlin ne planira u skorijoj budućnosti da prizna nezavisnost palestinske države, iako brojni evropski partneri sve više pozivaju Nemačku da promeni svoju poziciju prema ratu Izraela u Gazi.

"Ovde u Jad Vašemu, trajna istorijska odgovornost Nemačke je opipljiva: Nemačka mora da se zauzme za postojanje i bezbednost Izraela. To je deo nepromenljive suštine našeg odnosa i tako će ostati zauvek", naveo je on.

Merc se, pored Netanjahua, sastao i sa ministrima odbrane i spoljnih poslova Izraela, kao i drugim zvaničnicima.

Foto: Ariel Schalit/Pool AP

Netanjahu je novinarima, nakon sastanka sa Mercom, izjavio da Izrael veruje da "postoji put ka ostvarivom miru sa našim palestinskim susedima", ali i ponovio da ne podržava rešenje o dve države.

On je dodao da bi "svaka palestinska država predstavljala rizik po bezbednost Izraela", kao i da suverena bezbednosna moć od reke Jordan do Sredozemnog mora "uvek da ostane u rukama Jerusalima".

Netanjahu je dalje naveo da postoji put ka unapređenju mira sa arapskim državama. On je najavio da će se do kraja decembra sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, sa kojim će razgovarati o daljim fazama plana o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji je inicirao Tramp, a koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Prva faza plana obuhvatala je prekid vatre i razmenu talaca, dok sledeće predviđaju osnivanje tehnokratskog komiteta za upravljanje Pojasom Gaze, razoružanje militantnog pokreta Hamas i raspoređivanje međunarodne vojske za stabilizaciju i praćenje bezbednosti palestinskih teritorija.