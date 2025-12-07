Slušaj vest

Žena Zulma Guzman Kastro osumnjičena je da je navodno poslala teglu otrovanih malina kako bi se osvetila svom ljubavniku, a od koje su umrle dve devojčice, nakon što su konzumirale otrovno voće.

Voće je poslato kao poklon kurirom porodici njenog navodnog ljubavnika. Nije poznato ko je bio meta napada. Međutim, trinaestogodišnja Emilija Forero i njena četrnaestogodišnja drugarica Ines de Bedut pojele su voće i ubrzo nakon toga preminule.

Umrle od trovanja

Slučaj se dogodio između 5. i 9. aprila ove godine, na severu prestonice Kolumbije, kada su maloletnice počele da pokazuju simptome trovanja.

Forenzičke istrage su utvrdile da je talijum, visoko toksičan metal ograničene upotrebe, bio prisutan u malinama prelivenim čokoladom koje su konzumirale satima ranije.

Još jedna devojčica je pretrpela teška neurološka i fizička oštećenja. To se desilo zato što su maline bile kontaminirane talijumom, teškim metalom bez boje i mirisa.

Za Kastrom je sada izdata međunarodna poternica zbog ubistva. Prema izveštajima, ona je napustila Kolumbiju ubrzo nakon incidenta i prvobitno otputovala u Argentinu. Takođe se navodi da je kasnije posetila zemlje poput Brazila, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Smrt dve maloletne devojčice, Emilije Forero i Ines de Bedut, izazvala je negodovanje širom zemlje, posebno zbog okrutnosti čina i mladosti žrtava.

Tužioci u zemlji su potom pozvali Interpol da uhapsi Kastrovu, koja je navodno imala aferu sa Inesinim ocem, Huanom de Bedutom.

Kako je slučaj rešen

Prvi tragovi pojavili su se na snimcima sa sigurnosnih kamera u naselju Rosales, koje su zabeležile dostavljača na biciklu kako dostavlja maline prelivene čokoladom kontaminirane talijumom. Kada je ispitan, mladić je potvrdio da se seća dostave i odveo je istražitelje do zgrade iz koje je - prema njegovim rečima - dobio uputstvo da pošalje paket. Ta lokacija, u početku samo referentna tačka, postala je nit koja je navela vlasti da istraže ulogu koju je Kastrova navodno imala.

Prema istražnim dokumentima, oko sredine oktobra izdata je naredba da se prate komunikacije sa najmanje četiri mobilna telefona povezana sa slučajem, uključujući glasovne i tekstualne poruke. Do tada je forenzički izveštaj već zaključio da je smrt devojčica posledica ubistva trovanjem talijumom: metal je identifikovan i u biološkim uzorcima i u voću koje su konzumirale.

Ta presuda je pojačala liniju istrage koja ukazuje na Kastrovu, ženu koja je izgradila karijeru kao preduzetnik u sektoru električnih vozila. Ova poslovna žena je počela da se pojavljuje u dosijeu slučaja kada se činilo da se nekoliko elemenata poklapa oko njenih kretanja, kupovina i kontakata.

Jedan od ovih elemenata odnosi se na incident koji se dogodio mesecima pre zločina: stari video na kojem žena - čiji se identitet potvrđuje kao Guzman Kastro - glumi da je zainteresovana za stan pored stana porodice De Bedut. Prema izvoru bliskom slučaju koji je razgovarao sa EL TIEMPO, ova žena je navodno pokušala da instalira GPS tragač na jedno od porodičnih vozila.

Ovom tragu se dodaje još jedan: među pozivima koje je dostavljač primio pre nego što je izvršio dostavu bio je broj koji je izgleda korišćen iz Argentine, zemlje koja se poklapa sa jednom od njenih nedavnih turističkih destinacija.

Istraga je takođe značajno promenila kurs kada je dostavljač ispričao da ga je u stanu blizu parka u 93. ulici, gde je dobio uputstva za dostavu, dočekao čovek koji je tvrdio da poznaje Kastrovu.

Svi ovi elementi, dodani toksikološkom izveštaju i indirektnim vezama između poslovne žene i nekoliko tačaka duž rute dostavljača, naveli su Tužilaštvo da od sudije za garancije zatraži međunarodnu poternicu za ženom.

Oglasila se i Kastrova

Međutim, Kastro je insistirala da nije bila umešana u smrt Ines i Emilije, tvrdeći da su izveštaji koji sugerišu da je pobegla iz Kolumbije netačni.

U saopštenju koje je objavljeno lokalnim novinskim kućama ona je rekla:

- Nalazim se usred veoma ozbiljne situacije, gde me optužuju da sam poslala otrov koji je ubio dve devojčice. Optužuju me da sam pobegla u Argentinu, a zatim u Brazil, Španiju i Veliku Britaniju. Oni koji me poznaju znaju da nisam nikuda pobegla. Znaju da sam radila u Argentini i da sam ovde započela master studije novinarstva. Otišla sam u Španiju pre više od mesec dana, sa usputnim zaustavljanjem u Brazilu, a zatim u Veliku Britaniju zbog mog sina. Mislim da me optužuju zato što sam imala tajnu vezu sa ocem jedne od devojčica. Javni tužioci me nikada nisu obavestili o bilo kakvoj istrazi - navela je ona.