Rusija je s odobravanjem dočekala novu Nacionalnu strategiju bezbednosti predsednika SAD Donalda Trampa, ocenivši je kao "uglavnom doslednu" viziji Moskve. Kontroverzni dokument, koji Rusiju ne opisuje kao pretnju, izazvao je oštre reakcije i zabrinutost širom Evropske unije, piše BBC.

Šta piše u Trampovoj strategiji?

U dokumentu od 33 stranice, koji je Trampova administracija predstavila ove nedelje, navodi se da se Evropa suočava sa „civilizacijskim brisanjem“. Kao prioriteti američke politike navode se borba protiv stranog uticaja, zaustavljanje masovnih migracija i odbacivanje onoga što se tumači kao „cenzura“ od strane EU.

Strategija koristi znatno blaži ton prema Rusiji, što zabrinjava evropske zvaničnike koji strahuju da bi to moglo oslabiti jedinstveni stav prema Moskvi u kontekstu rata u Ukrajini. U dokumentu se čak optužuje EU da blokira američke pokušaje okončanja sukoba, te se navodi da SAD mora „ponovo uspostaviti stratešku stabilnost u odnosima sa Rusijom“ kako bi se „stabilizovale evropske privrede“.

U strategiji se poziva na obnovu "zapadnog identiteta" i tvrdi da će Evropa biti "neprepoznatljiva za 20 godina ili manje“, dok će njeni ekonomski problemi biti „zasenjeni stvarnom i oštrijom perspektivom civilizacijskog brisanja“. Nasuprot tome, dokument hvali uticaj „patriotskih evropskih partija“ i ističe da „Amerika ohrabruje svoje političke saveznike u Evropi da podstiču ovaj preporod duha“.

Kremlj zadovoljan, Evropa u neverici

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozdravio je novu strategiju. „Prilagođavanja koja vidimo… uglavnom su dosledna našoj viziji“, rekao je Peskov za državnu agenciju TASS. „Smatramo ovo pozitivnim korakom“, dodao je, uz napomenu da će Moskva detaljno analizirati dokument.

Vladimir Putin i Dmitrij Peskov Foto: EPA / Yuri Kochetkov

Evropski zvaničnici i analitičari oštro su kritikovali strategiju, dovodeći u pitanje njen fokus i poredeći je sa retorikom Kremlja. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da SAD ostaju ključni saveznik, ali je jasno postavio granice:

„SAD će ostati naš najvažniji saveznik u NATO. Međutim, ovaj savez je usmeren na rešavanje bezbednosnih pitanja. Smatram da pitanja slobode govora ili organizacije naših slobodnih društava ne spadaju u ovakvu vrstu strategije — bar kada je reč o Nemačkoj.“

Još oštriji bili su poljski premijer Donald Tusk i bivši švedski premijer Karl Bilt.

Tusk je poručio „američkim prijateljima“ preko društvenih mreža: „Evropa je vaš najbliži saveznik, a ne vaš problem“, naglašavajući „zajedničke neprijatelje“. „Ovo je jedina razumna strategija naše zajedničke bezbednosti. Osim ako se nešto nije promenilo.“

Karl Bilt je ocenio da se dokument „pozicionira desno od krajnje desnice“.

Kritike i u SAD

U duhu slogana „Amerika na prvom mestu“, strategija navodi da SAD planiraju da ciljaju brodove za koje se sumnja da učestvuju u trgovini drogom na Karibima i u istočnom Pacifiku, kao i da razmatraju moguću vojnu akciju u Venecueli. Dokument se takođe zalaže za povećanje izdvajanja za odbranu Japana, Južne Koreje, Australije i Tajvana.