Nikola Sarkozi tvrdi da je odbio ponudu Emanuela Makrona da ga premesti u bezbedniji zatvor.

Mesec dana nakon što je pušten iz zatvora, Sarkozi planira da objavi knjigu „Dnevnik zatvorenika“, u kojoj opisuje 20 dana provedenih u zatvoru "Sant" u Parizu, nakon što je osuđen za malverzacije u finansiranju kampanje.

Sarkozi kaže da je pristao na dvosatni sastanak sa Makronom nekoliko dana pre izdržavanja kazne, uprkos napetim odnosima sa francuskim predsednikom.

Prema isečku iz knjige objavljenom u RTL, Makron je izgledao "uznemireno, čak šokirano" što će njegov prethodnik ići u zatvor.

Predsednik je pokazao „impresivnu, simpatičnu energiju, ali koja mi je delovala prekasno i, pre svega, prilično neorganizovano“, napisao je Sarkozi.

Makron je potom zahtevao od Sarkozija da promeni zatvor zbog bezbednosnih razloga, nudeći objekat sa stanovima za porodice zatvorenika.

Sarkozi je odbio, objašnjavajući: „Čak sam mu naglasio da neću prihvatiti ‘bilo kakvo privilegovano postupanje’, jer bi svaka promena verovatno izazvala kontroverzu.“

Nakon razgovora sa Makronom, dvojica policajaca iz VIP zaštitnog servisa postavljena su u susednu ćeliju kako bi pružili 24-časovnu zaštitu, dok je Sarkozi bio izložen vređanju i maltretiranju od strane drugih zatvorenika.

Bivši predsednik je ostao u zatvoru "Sant" 20 dana, kada je pušten. O svom boravku je rekao: "Bio sam zapanjen odsustvom boja. Sve je dominirala siva, koja je sve gutala i prekrivala sve površine."

Sarkozi je u septembru proglašen krivim za zaveru u finansiranju predsedničke kampanje 2007. godine sredstvima od libijskog diktatora Muamera Gadafija.