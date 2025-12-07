Slušaj vest

Ukrajinska vojska kaže da je spremna čak i ako Rusija teško ošteti Pečenježansku branu u Harkovskoj oblasti, koja je već dugo meta ruskih napada, saopštio je večeras 16. armijski korpus ukrajinske vojske.

Unapred su napravili alternativne puteve, obezbedili zalihe i imaju plan da veoma brzo podignu privremeni prelaz ako brana bude uništena.

"Ukrajinska strana odavno razume potencijalne rizike i spremna je na to da brana može pretrpeti kritična oštećenja. Unapred su razvijeni odgovarajući planovi reagovanja. Napravljene su alternativne rute kretanja u slučaju oštećenja brane. One su se aktivno koristile ranije, a i sada u potpunosti omogućavaju potrebnu logistiku.

Drugo, ukrajinske jedinice su prikupile neophodne rezerve materijalno-tehničkih sredstava. Zbog toga privremeni mogući gubitak mogućnosti prelaska preko brane neće imati kritičan uticaj na vođenje borbenih dejstava.

I treće, u slučaju potrebe, Snage odbrane Ukrajine spremne su da obnove prelaz u maksimalno kratkim rokovima. Za to postoje specijalna inženjerijska sredstva i stručnjaci koji već rade po razrađenim šemama", navodi se.

U 16. armijskom korpusu ukrajinske vojske naglašavaju da je Pečenježanska brana kritično važan objekat koji obezbeđuje vodosnabdevanje, ekološku stabilnost i bezbednost desetina naseljenih mesta u Harkovskoj oblasti. Pokušaji njenog uništavanja nemaju nikakvo vojno opravdanje i "predstavljaju grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pa se kvalifikuju kao ratni zločin".

Navodi se da je Pečenježanska brana dugo vremena meta sistemskih ruskih napada.