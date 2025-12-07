"AKO RUSI DA UNIŠTE BRANU, SPREMNI SMO! NAPRAVILI SMO ALTERNATIVNE PUTEVE, OBEZBEDILI ZALIHE": Ukrajinska vojska poslala poruku ruskoj strani
Ukrajinska vojska kaže da je spremna čak i ako Rusija teško ošteti Pečenježansku branu u Harkovskoj oblasti, koja je već dugo meta ruskih napada, saopštio je večeras 16. armijski korpus ukrajinske vojske.
Unapred su napravili alternativne puteve, obezbedili zalihe i imaju plan da veoma brzo podignu privremeni prelaz ako brana bude uništena.
"Ukrajinska strana odavno razume potencijalne rizike i spremna je na to da brana može pretrpeti kritična oštećenja. Unapred su razvijeni odgovarajući planovi reagovanja. Napravljene su alternativne rute kretanja u slučaju oštećenja brane. One su se aktivno koristile ranije, a i sada u potpunosti omogućavaju potrebnu logistiku.
Drugo, ukrajinske jedinice su prikupile neophodne rezerve materijalno-tehničkih sredstava. Zbog toga privremeni mogući gubitak mogućnosti prelaska preko brane neće imati kritičan uticaj na vođenje borbenih dejstava.
I treće, u slučaju potrebe, Snage odbrane Ukrajine spremne su da obnove prelaz u maksimalno kratkim rokovima. Za to postoje specijalna inženjerijska sredstva i stručnjaci koji već rade po razrađenim šemama", navodi se.
U 16. armijskom korpusu ukrajinske vojske naglašavaju da je Pečenježanska brana kritično važan objekat koji obezbeđuje vodosnabdevanje, ekološku stabilnost i bezbednost desetina naseljenih mesta u Harkovskoj oblasti. Pokušaji njenog uništavanja nemaju nikakvo vojno opravdanje i "predstavljaju grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pa se kvalifikuju kao ratni zločin".
Navodi se da je Pečenježanska brana dugo vremena meta sistemskih ruskih napada.
"Neprijatelj je pokušavao da je pogodi iranskim 'Šahedima', avion-bombama KAB, raketama različitih tipova, 'Molnijama' i FPV dronovima. Samo u poslednjih nekoliko dana zabeleženo je više pokušaja napada na taj deo, a pre dva dana ruska raketa pogodila je vikend-naselje u blizini, uništivši više od deset kuća, a saobraćaj preko brane je obustavljen", dodaje se.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)