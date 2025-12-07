Slušaj vest

Najmanje pet osoba poginulo je, a još pet je povređeno u snažnoj eksploziji ispred policijske stanice u gradu Koahuajana u zapadnoj meksičkoj državi Mičoakan, gde kriminalne grupe već godinama vode krvave sukobe.

Naime, do eksplozije je došlo u podne u centru grada Koahujana, na obali Mičoakana, države u kojoj deluje veliki broj kriminalnih grupa, uključujući moćni kartel Halisko Nova Generacija. To je ujedno i oblast u kojoj je vlada nedavno pokrenula veliku bezbednosnu operaciju zbog kontinuiranog nasilja, prenosi ABC News.

Državno tužilaštvo saopštilo je da je vozilo koje je eksplodiralo bio pikap, kao i da su na licu mesta pronađeni ostaci dve osobe. Dodaje se da je osam ljudi povređeno i prevezeno u bolnice - svi pripadnici policijskih snaga - od kojih je troje preminulo tokom ukazivanja pomoći.

Jedna od osoba koja je poginula na mestu događaja bio je vozač kamioneta koji je eksplodirao, navode vlasti.

Upotreba eksploziva - ispuštenih iz dronova, zakopanih kao mine ili sakrivenih pored puteva - postala je sve češća tehnika kriminalnih grupa u regionu, iako nije uobičajeno da se postavljaju u automobile.

Prema rečima Ektora Zepede, komandanta zajedničke policije, eksplozija je bila toliko snažna da su ljudski ostaci bili razbacani po celom području.

Ova policijska snaga jedna je od nekoliko nastalih pre više od decenije tokom civilnog pokreta samozaštite u borbi protiv kartela. Kasnije su ove zajedničke policijske snage formalizovane od strane države, mada su u nekim oblastima bile infiltrirane od strane kriminalaca.

Eksplozija se dogodila dok je guverner države, Alfredo Ramírez Bedolja, učestvovao na javnom događaju sa predsednicom Klaudijom Šejnbam u Meksiko Sitiju, povodom obeležavanja sedam godina vlasti vladajuće stranke Morena.

Već dve decenije razne organizovane kriminalne grupe bore se za kontrolu teritorije, jer je Mičoakan ključna tranzitna tačka za hemijske prekursore korišćene u proizvodnji sintetičkih droga. Takođe imaju i drugu unosnu delatnost - iznudu.

Najmanje tri od šest narko kartela koje je administracija Donalda Trampa označila kao terorističke organizacije - Halisko Nova Generacija, Ujedinjeni Karteli i Nova Mičoakanska porodica - deluju u Mičoakanu, pored brojnih lokalnih naoružanih frakcija, od kojih su neke povezane sa Sinaloa kartelom.